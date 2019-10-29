Велопарковка появится в Бресте благодаря миллионному клиенту Белинвестбанка

Источник материала: Виртуальный Брест

Белинвестбанк - первый ЭкоЛогичный банк страны - отпраздновал знаменательное событие. Количество клиентов - физических лиц банка превысило 1 миллион человек! Торжественная церемония чествования состоялась в дирекции банка по Брестской области. Ведь миллионным стал житель города над Бугом.





Пенсионер из Бреста Александр Мишин накануне проснулся знаменитостью. Причиной этому стал его сентябрьский визит в одно из подразделений Белинвестбанка. Пришел Александр в офис кредитно-финансового института целенаправленно, чтобы оформить карточку "Черная Пятница" платежной системы Mastercard. Карточка уникальна тем, что по ней предоставляются скидки в более чем 4 000 магазинов и предприятий сферы услуг, она дает право доступа к бонусной программе от "Моцнай карткi" и программе специальных предложений и акций для держателей карт Mastercard . Владелец "Черной Пятницы" может производить расчеты в сети Интернет и за границей. Заказав карточку, Александр Викторович стал миллионным клиентом банка.

Поздравить счастливчика приехали заместитель Председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Александр Филиппович и вице-президент международной платежной системы Mastercard Вадим Головчиц.





"Для Белинвестбанка это событие стало одним из самых значимых в 2019 году. Услугами банка в сфере розничного бизнеса пользуется 10% населения страны. Пожалуй, это главный показатель того, что люди нам доверяют, - отметил заместитель Председателя Правления Александр Филиппович. - Мы планомерно создаем финансовую экосистему банковско-клиентского партнерства, предоставляя современные продукты, качественный сервис, удобные, передовые технологии и, конечно же, финансовую безопасность. Наша задача - освободить время на более важные вещи, открыть новые возможности и сделать жизнь более ЭкоЛогичной".

Как оказалось, подобная концепция близка и миллионному клиенту банка. Принимая памятные подарки от топ-менеджмента, Александр Мишин отметил, что разделяет ценности банка. Кроме того, на протяжении многих лет он является активным участником велодвижения в Бресте. Пенсионер предложил сделать чествование миллионного клиента знаковым не только для него, но и для всего города, и подарить его жителям велопарковку.

"Искренне приятно, что карта Mastercard "Черная пятница" стала символом миллионного клиента Белинвестбанка. Ведь данной картой можно не только оплачивать ежедневные покупки быстро, удобно и безопасно, но и получать на постоянной основе все преимущества программы лояльности. Удача приходит к людям с активной жизненной позицией, наш герой тому подтверждение", - отметил вице-президент международной платежной системы Mastercard Вадим Головчиц.





Предложение миллионного клиента Белинвестбанка нашло поддержку топ-менеджмента. Таким образом, уже в ноябре этого года в Бресте появится велопарковка, установленная Белинвестбанком и платежной системой Mastercard в честь знакового события. Сейчас согласовывается место, где она появится.

Напомним, 15 апреля 2019 года Белинвестбанк принял новую концепцию позиционирования бренда - ЭкоЛогичный банк . Эта концепция базируется на доверительных и долгосрочных взаимоотношениях с клиентами и партнерами, создании удобных, качественных и безопасных продуктов и услуг, формировании комфортной корпоративной культуры, активной социальной позиции и, конечно, бережном отношении ко всему тому, что нас окружает.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших универсальных банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть, вместе с тем активно развивает каналы дистанционного обслуживания. Банк является одним из крупнейших эмитентов платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, банк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.