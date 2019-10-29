МАРТ установил предельные максимальные торговые надбавки на гречку

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление №86 от 29 октября 2019 года, которое предусматривает введение временного ценового регулирования на гречневую крупу путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.





Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.

Как пояснили в министерстве, данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречневую крупу при их установлении.