Лукашенко о миграции медиков: «Не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет снимем проблему нехватки врачей в медучреждениях»

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент отметил, что не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны: «Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям».





Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы.

— По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим, — заявил он. Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников, передает пресс-служба Лукашенко.

Журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи журналисты поинтересовались у президента, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

— Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим. БЕЛТА) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей, — сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.