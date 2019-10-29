Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 29 октября, в 5 часов утра в Ляховичах автомобиль сбил косулю.





Подробности дорожного происшествия «Ляхавіцкаму весніку» рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.

ДТП произошло на ул. Ленина,возле автостанции, недалеко от моста. Лесная гостья внезапно выбежала на проезжую часть, прямо под колёса.

За рулём легковушки ниссан-альмера находился ляховичанин 1999 г.р. После случившегося, он сразу же вызвал милицию и находился на месте до прибытия сотрудников РОВД. В аварии люди не пострадали, косуля погибла.