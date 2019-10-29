«В Беларуси такого не встречал». Под Минском построили необычный дом в форме перевернутой лодки

Источник материала: Tut.by

В 30 километрах от Минска по соседству с Радошковичами есть небольшая деревня Удранка, названная в честь одноименной реки. На берегу этой небольшой речки стоит необычный коттедж, который не может не привлекать внимания. В нем примечательно все: и дизайн, и воплощение, и цена. Подробности рассказывает Realt.by .





«В Беларуси я подобных проектов не встречал»

Дорога от Минска до коттеджа занимает около получаса. Дом расположен на берегу реки, неподалеку от небольшой асфальтированной дороги. Но из окна машины хорошенько рассмотреть необычный коттедж вряд ли удастся — вид закрывают деревья.





Дом расположен на участке в 15 соток. Однако, по словам собственника Дмитрия, можно поговорить с сельсоветом, чтобы взять в аренду землю до реки, — там все равно уже нельзя будет ничего построить. Таким образом участок увеличится примерно наполовину.





— Дом мы готовили как выставочный образец для международного проекта по строительству таких домов. С ним мы выиграли призы на международном архитектурном конкурсе в Голландии, должны были ехать в Милан. Именно поэтому здесь были использованы только лучшие материалы, и он сделан в максимальной комплектации по внутренним сетям, — рассказал Дмитрий. — Наши архитекторы решили, что именно такая форма коттеджа — в виде перевернутой лодки — в современном мире будет наиболее интересна покупателю. При этом чаще всего такой формат дома используют скандинавы, эстонцы, финны. В Беларуси я еще не встречал подобных проектов.





— Каркас этого дома состоит из деревянных блоков, специальным образом напиленных. Эти блоки уже собраны на производстве, и, когда «приезжают» на участок, складываются, как конструктор. Особенно хорошо видна вся конструкция на примере маленькой беседки, которая стоит у реки.









Это «энергоэффективный и со всех сторон „правильный“ дом»

Дом объективно отличается от всех соседних. Такой дизайн не ожидаешь встретить в Беларуси, и не очень понятно, на сколько жильцов он рассчитан.

Планировка предусматривает 2 спальни, 2 санузла и одно общее пространство: кухню-гостиную с панорамным остеклением. В гостиной можно сделать камин (все выводы сделаны заранее). При желании здесь даже можно проводить концерты — акустика в доме впечатляет.









— 250 тысяч за дом без отделки в 30 км от Минска — не слишком ли дорого?

— Что касается отделки комнат, то здесь я уже остановился, так как дизайном интерьера, как правило, предпочитают заниматься сами жильцы, — ответил Дмитрий. — Для кого-то 250 тысяч долларов за дом без отделки — это дорого. Но те, кто понимает, сколько средств вложено в этот проект, таких вопросов не задают. Только одних окон здесь на 40 тысяч долларов. Оборудование также здесь стоит самое лучшее. Например, тепловой насос стоит 30 тысяч евро. Поэтому технологии, которые здесь использованы, не могут оцениваться дешево. Один фундамент — утепленная шведская плита — стоит 25 тысяч долларов.





Но на самом деле дело даже не в этом. Я не продаю дом. Я продаю стиль жизни. Это участок на берегу маленькой речки, к которому проведены все коммуникации. Участок граничит с лесом. Все внутренние сети сделаны на высочайшем уровне, продумана беседка и хозпостройка в едином стиле. То есть человеку остается только сделать внутреннюю отделку по своему вкусу.

Возможно, причиной тому необычайно теплая для октября погода, но внутри дома по-настоящему тепло.

— Этот дом сам по себе очень теплый. Толщина наружных стен около 35 см. Это даже противоречит белорусским нормам, когда считается, что для поддержания тепла в доме достаточно стен в 15 см. Кроме того, помимо теплового насоса, коттедж можно отапливать электричеством. Это сделано для очень холодных зим, когда столбик термометра опускается ниже -30°C. К тому же, на первом этаже сделаны теплые полы, — рассказал Дмитрий. — Тот конкурс в Голландии, который мы выиграли в прошлом году с этим проектом, предусматривает, что победитель — энергоэффективный и со всех сторон правильный дом. Когда председатели жюри оценивали разные проекты, учитывался комфорт проживания, энергозатраты, экологичность и соответствие современных тенденциям по различным направлениям.









На первом этаже лежат солнечные батареи. По словам Дмитрия, их можно будет установить на крышу и подключить в качестве дополнительного источника электричества.

На участке также есть недостроенная беседка, баня или хозблок. Под землей разведены все коммуникации для ландшафтного освещения. Канализация — выгребная, сделана ливневка со специальными колодцами. Под землей проложена антикротовая сетка.

— Во время строительства дома строители уже немного расчистили лес от зарослей кустарника, но некоторая работа по приведению территории в порядок все же осталась. По-хорошему, нужно было бы немного почистить реку, чтобы действительно в полной мере наслаждаться этим ландшафтом, — высказал свое предположение Дмитрий.