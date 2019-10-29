«Он платит, а что ты взамен? Красота, секс, борщ?» Мнение о том, должен ли мужчина платить за свою женщину

Источник материала: Tut.by

Вы уже знаете визажиста Алесю Волкову , которая не раз помогала нашим читательницам найти свой образ и поверить в себя. Но в этот раз она пришла на LADY в качестве колумниста. За годы работы с женщинами Алеся поняла, что какими бы разными мы ни были, у нас одни и те же тревоги, боли и стремления к счастью. Давайте разделим их вместе?





«Деньги и отношения — кто кому и сколько должен?». Прежде, чем высказать свое мнение по этой неоднозначной теме, я решила спросить обо всем этом своих читателей в инстаграме. Поскольку моя аудитория на 75% состоит из женщин, а ответов я получила сотни, мне есть чем оперировать.

Мой вопрос звучал так:

«Должен ли мужчина обеспечивать женщину? Платить в кафе, за такси, платить за быт, закрывать ее материальные потребности в целом?».

Мне важно было понять, какие установки сидят у нас внутри.





Важно: ни в моих вопросах, ни в этой статье речь не пойдет о времени в декрете и совместных детях, потому что это совершенно другая тема. Декрет — это время, когда женщина по объективным причинам не может в полную силу работать и зарабатывать, поэтому здесь не может быть речи о ее полноценном выборе.

Если коснуться этого вопроса, я считаю, что в декрете мужчина должен (именно это слово) обеспечивать и женщину, и ребенка. Должен не только ходить на работу, но и разделять обязанности по уходу, платить за няню, если так будет решено. Потому что каждой женщине понятно, что растить ребенка в разы сложнее, чем работать. И, слава богу, все больше и больше мужчин думают также. Однако, важно, что все это временно, пока работоспособность женщины не будет восстановлена.

А теперь вернемся к отношениям, в которых не трое, а двое.





Мнение моей аудитории можно описать так: в равной степени меньшинство однозначно ответило «да, должен» или «нет, не должен». Основная часть девушек писала очень длинные сообщения, рассматривая ситуацию и так, и этак. Например, пока мы встречаемся — пусть платит, а когда уже семья, то бюджет общий. И так далее.

Все это похоже на отсутствие четкой позиции, и если подытожить вот эту вот неуверенную точку зрения, то коротко она звучит так:

«Не должен, но мне приятно, если будет».

Выходит, если в современном обществе мужчина все-таки платит, то получает + 10 (или +100?) к собственной привлекательности. В нашем сознании все еще очень глубоко сидит убеждение о том, что мужчина — это что-то большое, сильное и богатое. По крайней мере, хотелось бы, чтоб он таким был.

Всем, кто так считает, даже в остаточных проявлениях, мне хотелось задать простой вопрос: а что ты взамен?

Ну, он платит, а что взамен? Красота, секс, борщ (можно и любой другой, свой вариант)? Очень важно понимать, что за каждый вложенный в тебя доллар придется что-то отдать. Иначе не бывает.





И вопрос только в том, что ты готова отдать за эту материальную безопасность? Или за красивые ухаживания. Где эта граница между широкими жестами и попытками тебя купить? Как ее прощупать?

Например, в семейной жизни. Допустим, жена создает домашний уют, а муж приносит зарплату. Но как измерить вклад каждого? И сколько отношений разрушились об упреки и претензии о том, что кто-то один в паре делает недостаточно, а кто-то — так много, что уже давно потерял себя и стал неинтересен (речь о женщинах, конечно).

В нашем обществе у людей и так проблемы с границами — и, вероятно, в ситуации, когда материальные вопросы не обговорены, они просядут еще сильнее.

Разве мы не знаем, сколько домашнего насилия держится на экономическом? Сколько женщин сами отдали власть мужчине через деньги, а после годами испытывают страх и ужас остаться в нищите и одиночестве. Нужно всегда помнить, что жизнь очень длинная, отношения очень сильно меняются со временем, и никто, абсолютно никто, кроме вас самих через 20 лет, не сможет сказать, что же с вами будет. Поэтому каждый сам должен позаботиться о себе.





Задавая себе честный вопрос о том, хотела бы я получить от мужчины материальные блага, я нахожу в себе это желание. Несмотря на то, что искренне считаю, что «нет не должен, точно не должен», мне будет намного приятнее сказать мужчине на свидании, что «я заплачу сама за себя» при его попытке заплатить за обоих, нежели оплатить свою половину после того, как он передаст мне чек. С этим еще представит работать, но я думаю, со временем все получится.

Раньше я очень хотела, чтобы мужчина платил. Желательно за все и всегда. Ну, потому что он же мужик! При этом я всегда обеспечивала себя сама, ни за чей счет не жила. Но всегда хотелось помощи, материальной поддержки. Так я ощущала бы себя под защитой, так я думала, что почувствую — меня любят. Так росло уважение к мужчине: круто! Он может и себе, и мне — какой классный!

Подарки от мужчин я получала, а вот любви от этого никак не прибавлялось. Прошло много времени, прежде чем я поняла всем сердцем, что деньги — это не любовь. Я не знаю, почему это произошло, но теперь я ставлю себя на место мужчины и думаю: а я бы хотела кому-то отдавать свои кровные денежки просто так? Точно нет.





За что-то? Возможно. Но это возвращает нас к предыдущим абзацам про «а что взамен?». А там, по-моему, тупик.

Способность человека заработать себе на жизнь очень хорошо исцеляет невроз и желание, чтобы тебя любил кто-то другой. Зарабатывая сам (а), неминуемо становишься более целостной личностью, узнаешь настоящую цену деньгам, а твои границы тела и души сами выстраиваются очень правильным образом.

Отношения и так очень тяжело построить. Зачем усугублять ситуацию, вмешивая туда деньги? Брак давно перестал быть экономическим союзом, и сегодня, оставляя вопрос финансовой независимости нерешенным, вы получаете не более крепкие отношения, а более сложный разрыв.

Пройдет еще очень много времени, прежде чем и мужчины, и женщины смогут от души не только сказать, что «никто никому ничего не должен», но и следовать этим словам. Но я очень рада, что все мы находимся в процессе этого перехода.