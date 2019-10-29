МАРТ ограничил цены на гречку

Источник материала: Ежедневник





Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление N86, которым вводится временное ценовое регулирование на гречневую крупу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Постановление "О регулировании цен на крупу гречневую" предусматривает введение временного ценового регулирования на крупу гречневую путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%", - отметили в пресс-службе.

По информации МАРТ, предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.

"Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении", – подчеркнули в министерстве.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвященного полевым работам, обратил внимание, что урожай гречихи в стране в этом году меньше, чем в прошлом.

«В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию», - предупредил глава государства.

В свою очередь правительство пообещало не допустить быстрого роста цены на гречку.