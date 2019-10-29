Дипломы минского чемпионата по программированию привезли школьники Мозыря

Источник материала: Mlife

XII открытый командный чемпионат по программированию среди учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, проходил в два тура — заочный отборочный и основной.

Первый, отборочный, этап состоялся в форме интернет-соревнования. В течение трёх часов участники должны были решить 8 алгоритмических задач. В нём приняли участие 83 команды школьников по три человека. География участников отбора (по количеству участников): Минск, Витебск, Лицей БГУ, Орша, Мозырь, Брест, Гомель, Лунинец, Светлогорск, Ивье, Могилёв, Гродно, Бобруйск, Борисов, Копыль, Полоцк, Барань, Буда-Кошелево, Гожа, Лида, Несвиж. Лучшие команды отборочного этапа были приглашены на основной этап в Минск, где они должны были решить оригинальные авторские задачи.

Основной тур проводился в лабораториях главного корпуса Белорусского государственного университета. Для ряда регионов Республики это соревнование имело статус отборочного для Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, которая состоится в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. На финале каждой из 34 команд предоставлялся один компьютер. Для решения в течение 5 часов командам были предоставлены 10 задач разного уровня сложности. Оценка разработанных программ происходила в формате международных командных соревнований по программированию ICPC: задача считалась решенной, если она проходила все тесты из секретного набора. Команда могла выполнить несколько попыток послать решение одной и той же задачи. Победители определялись по количеству решенных задач (вне зависимости от уровня сложности этих задач), а в случае равенства этого показателя — по суммарному времени, затраченному на их решение.

На финале чемпионата командам-победительницам были вручены 4 диплома I степени, 5 дипломов II степени и 11 дипломов III степени.

Команда «Мозырь, КЮП #1» (Станислав Дамасевич, Никита Черноокий, Станислав Полынь) награждена дипломом II степени (7 абсолютное место).

Команда «Мозырь, КЮП #2» (Егор Кучар, Богдан Коноплич, Константин Вегера) награждена дипломом III степени (13 абсолютное место).

Команда «Мозырь, КЮП #3» (Григорий Бараболя, Максим Веретенников, Иван Кудласевич) награждена дипломом III степени (18 абсолютное место).

Сборная команда двух городов «Мозырь, КЮП + Гомель» (Андрей Мищенко, Антон Харрасов, Андрей Костяной) награждена дипломом I степени (2 абсолютное место).

Дипломанты награждены подарками оргкомитета олимпиады.

Тренер команд школьников из Мозыря ‑ педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.

ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за поддержку школьников-программистов, которые обучаются в учреждениях образования Мозырского района.