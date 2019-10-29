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Дипломы минского чемпионата по программированию привезли школьники Мозыря
Источник материала: Mlife
XII открытый командный чемпионат по программированию среди учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, проходил в два тура — заочный отборочный и основной.
Первый, отборочный, этап состоялся в форме интернет-соревнования. В течение трёх часов участники должны были решить 8 алгоритмических задач. В нём приняли участие 83 команды школьников по три человека. География участников отбора (по количеству участников): Минск, Витебск, Лицей БГУ, Орша, Мозырь, Брест, Гомель, Лунинец, Светлогорск, Ивье, Могилёв, Гродно, Бобруйск, Борисов, Копыль, Полоцк, Барань, Буда-Кошелево, Гожа, Лида, Несвиж. Лучшие команды отборочного этапа были приглашены на основной этап в Минск, где они должны были решить оригинальные авторские задачи.
Основной тур проводился в лабораториях главного корпуса Белорусского государственного университета. Для ряда регионов Республики это соревнование имело статус отборочного для Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, которая состоится в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. На финале каждой из 34 команд предоставлялся один компьютер. Для решения в течение 5 часов командам были предоставлены 10 задач разного уровня сложности. Оценка разработанных программ происходила в формате международных командных соревнований по программированию ICPC: задача считалась решенной, если она проходила все тесты из секретного набора. Команда могла выполнить несколько попыток послать решение одной и той же задачи. Победители определялись по количеству решенных задач (вне зависимости от уровня сложности этих задач), а в случае равенства этого показателя — по суммарному времени, затраченному на их решение.
На финале чемпионата командам-победительницам были вручены 4 диплома I степени, 5 дипломов II степени и 11 дипломов III степени.
Команда «Мозырь, КЮП #1» (Станислав Дамасевич, Никита Черноокий, Станислав Полынь) награждена дипломом II степени (7 абсолютное место).
Дипломанты награждены подарками оргкомитета олимпиады.
Тренер команд школьников из Мозыря ‑ педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.
ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за поддержку школьников-программистов, которые обучаются в учреждениях образования Мозырского района.
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С 15 по 19 октября в Минске проходил XII командный чемпионат по программированию среди школьников. Воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных...
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