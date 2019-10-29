Дипломат Андрей Савиных: «Люди хотят понимать, что происходит»

Источник материала: Аргументы и факты

Почему мир становится нестабильным и что в этой ситуации остаётся делать нашей стране? Об этом «АиФ» поговорил со Старшим советником управления Европы главного управления Европы и Северной Америки белорусского МИДа, бывшим послом Беларуси в Турции, а ныне кандидатом в депутаты Андреем САВИНЫХ.

- Андрей Владимирович, происходящее в большой политике – это не связанные друг с другом вещи или же мы наблюдаем отдельные проявления единого глобального процесса?

- Формируется новый многополярный мир. Этот процесс сопровождается определением новых границ. Отсюда и рост региональных конфликтов.

Идея глобального проекта потерпела фиаско, возникают серьезные сомнения в жизнеспособности глобальной финансовой системы, основанной на долларе США. С 80-х годов XX века рост экономики на планете осуществлялся в основном за счет кредитования потребителей. Новое качество жизни не создается.

Человечество больше не может поддерживать уровень потребления, который навязывает нам глобальная экономическая система, основанная на капиталистическом способе производства.

Кроме того, происходит переход к шестому промышленному укладу. В ближайшие десятилетия 80% рабочих мест по всему миру сократится из-за автоматизации производства.

- Чему это учит белорусов?

- Главная ценность – человеческий капитал. Владение знанием - это ключ к технологиям. Остальное вторично. В свою очередь человеческий капитал отлично развивается в обществах, где царят согласие и социальная гармония. Поэтому основная задача для Беларуси – выстроить сбалансированное общество, в котором интересы личности гармонизированы с интересами системы, с акцентом на устойчивом развитии системы образования и накопления знаний.

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- Почему вы решили не возвращаться в МИД, а выдвигаться в депутаты?

- Я проработал в МИД 26 лет, по возвращении из Турции мне нашлась бы работа в структуре ведомства. Однако хочется попробовать новое для себя направление, внести вклад в то, чтобы наш парламент стал играть более значительную роль, чем сейчас, постараться сделать наше общество более динамичным, более восприимчивым к изменениям, более подвижным, если хотите.

Кроме этого, сегодня очень важную роль в структуре внешнеполитических контактов начинает играть парламентская дипломатия. Это отдельное направление, но оно расширяет пространство для маневра нашей страны на внешнеполитической арене.

Давайте не будем забывать: главное качество дипломата – способность достигать компромисса. Это то, на чём основывается работа с людьми и их проблемами как на местах, так и в парламенте.

- Вы баллотируетесь по Чкаловскому избирательному округу в Минске. Уже изучили проблемы, которые больше всего беспокоят людей?

- Спектр очень широкий, я бы выделил два главных вопроса. Во-первых, сфера ЖКХ. Из общения с людьми: больше всего жалоб - на качество ремонта в домах. Во-вторых, благоустройство придомовых территорий.

Люди хотят понимать, что происходит, почему это происходит и как они могут влиять на ситуацию.

Защитить невиновных

- Вы видите какие-то инструменты, которые помогли бы улучшить наше общество?

- Парламент - основная структура общества, ведь он принимает законы. Однако в Беларуси не редкость, когда законы принимаются для людей, но без участия людей. Это первое, что нужно поменять. Каждый закон должен быть понятно сформулирован, и приниматься он должен при публичном обсуждении. Тогда он будет эффективно работать, потому что получит поддержку.

Второй момент: когда закон принят, под него пишется масса ведомственных инструкций. Причём делают это сами ведомства - и так, как удобно им, а не так, как лучше для общества. В итоге у нас множество инструкций, которые не только ограничивают нововведения, но ещё и противопоставляют букву закона его духу. Происходит формализация норм. Например, в инструкции написано «представьте справку». А для чего эта справка, нужна ли она вообще, соответствует ли это духу закона – непонятно.

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- Как же решить проблему различных интерпретаций?

- Универсальных решений нет. Но есть уже испытанные подходы. Так, во всех странах существуют две теоретические модели организации правовой системы общества. Первая предполагает, что все виновные будут наказаны, но при этом существует вероятность, что пострадают невиновные. Другая модель гарантирует, что невиновные не пострадают, зато есть вероятность, что кто-то из виновных избежит наказания. Первая система хуже для общества и его развития: она допускает судебные ошибки и более жесткая. У нас очевидный крен в сторону первой модели. Это порождает недоверие и снижает эффективность использования человеческого капитала.

Кроме того, есть две юридические системы: континентальная (как, например, в Беларуси, Германии) и прецедентная (англосаксонская). Обе имеют свои преимущества. Но вторая, хоть и более дорогая в использовании, более адаптивная, она лучше помогает подстраиваться под изменения, которые происходят в обществе. Я считаю, мы могли бы наделить наш Верховный суд правом давать комментарии и разъяснения к тому, как должна применяться та или иная статья Уголовного или Административного кодекса. Появятся чёткие рамки применения. Однако делаться это должно не в узком кругу, а публично.