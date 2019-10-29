Российский боксер-депутат Лебедев предложил запретить телевидение

Источник материала: Tut.by

Боксер Денис Лебедев, ставший недавно депутатом подмосковного Чехова от «Единой России», заявил, что запретил бы в стране телевидение.

«Я бы многие вещи запретил — телевидение например, но это не в моей компетенции. Идет реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится. И такого сейчас масса по телевизору», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс» .