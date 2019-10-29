Киноклуб «Артформат» покажет в Минске фильм о Юрии Шевчуке

Видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen открывают киноклуб «Артформат». На первой встрече 3 ноября на большом экране покажут документальный фильм Павла Селина «Юра музыкант» о бессменном лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке.

Проект «Артформат» создан для того, чтобы у любителей авторского кино была возможность собираться и вместе смотреть фестивальные хиты на языке оригинала, обсуждать эти фильмы и знакомиться с их создателями. Площадками для таких встреч станут кинотеатры VOKA CINEMA и Silver Screen. Гостями специальных показов будут как режиссеры или участники съемочного процесса, так и эксперты в темах, которые затрагиваются в кино.

Первым в «Артформате» обсудят фильм 2018 года «Юра музыкант», названный самым масштабным документальным проектом о легенде русского рока – основателе и бессменном лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке. Закулисье концертов, работа над альбомами, репетиции и выступления перед многотысячными залами в десятках городов – чтобы все это зафиксировать, съемочная группа сопровождала музыканта на протяжении 11 лет.

«За эти годы съемки то прекращались, то каким-то чудом возобновлялись. Зачем я это делал? Затем, что для меня Шевчук – своеобразный камертон реальности. Он как никто способен пропустить через себя жизнь и облечь ее в слово. А этот фильм – попытка глазами моего героя увидеть, как изменилась Россия за 11 лет, стихи Шевчука и он сам, его музыка, группа ДДТ», – отметил автор сценария и режиссер Павел Селин.

Свое кино этот известный российский журналист, хорошо знакомый зрителям по проектам канала НТВ «Программа Максимум», «Намедни», «Последнее слово» и других, приедет представить лично.

Показ фильма «Юра музыкант» состоится 3 ноября в 19:00 в зале VOKA CINEMA (ул. Петра Мстиславца, 11).