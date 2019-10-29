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Гражданский лимузин Aurus Senat обзавелся бронированной версией
Источник материала: Tut.by
Заводские бронированные модификации роскошных автомобилей в России особенно востребованы, и теперь такая версия появилась у представительского седана Senat L700 — и это не бронированный лимузин «номер один» из кремлевского гаража, а «гражданский» вариант для свободной продажи.
Возможность установки брони на
Известно, что изображенный на снимке лимузин Senat «предлагает высочайший уровень защищенности всех пассажиров», соответствующий классам VR8/VR10. Это значит, что кузовные панели и стекла лимузина способны выдержать обстрел из автоматического оружия пулями со стальными термоупрочненными сердечниками, в том числе и снайперской винтовки Драгунова (СВД). Броня машины может противостоять взрывам ручных гранат под днищем.
По словам представителей компании, на машины Aurus имеется уже около 600 предварительных заказов. В 2021 году производство моделей марки планируется наладить на заводе Sollers в Елабуге — в год компания рассчитывает собирать до 5000 автомобилей, включая кроссоверы Komendant и минивэны Arsenal.
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Заводские бронированные модификации роскошных автомобилей в России особенно востребованы, и теперь такая версия появилась у представительского седана Senat L700.
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