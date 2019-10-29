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Щенок поджег дом, пока хозяев не было: видео с камеры наблюдения
Источник материала: Tut.by
Камера наблюдения, установленная в жилом доме австралийского города Рингвуд, сняла момент поджога. Поджог этот очень необычный: его устроил 10-месячный щенок по кличке Арчи! Сам пес не пострадал, зато хозяевам придется выложить крупную сумму за ремонт. Посмотрите, как щенок умудрился начать пожар.
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Огонь потушили пожарные.
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