Щенок поджег дом, пока хозяев не было: видео с камеры наблюдения

Источник материала: Tut.by

Камера наблюдения, установленная в жилом доме австралийского города Рингвуд, сняла момент поджога. Поджог этот очень необычный: его устроил 10-месячный щенок по кличке Арчи! Сам пес не пострадал, зато хозяевам придется выложить крупную сумму за ремонт. Посмотрите, как щенок умудрился начать пожар.