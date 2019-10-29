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Советуем, как выбрать ланч-бокс

30.10.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Контейнеры для еды — полезные помощники для организации питания в обеденное время. Кому-то больше по нраву доставка еды, кто-то выбирает обед в ближайшем заведении, а кто-то предпочитает домашнюю еду. Чтобы определиться с подходящим вариантом контейнера, предлагаем разобраться, как выбрать ланч-бокс, который удобно взять на работу, учебу, в деловую поездку.

Содержание:

♦ Определяемся с размером ланч-бокса
♦ Материал изготовления
♦ Как выбрать ланч-бокс по количеству секций
♦ Варианты контейнеров с подогревом и термосы

Определяемся с размером ланч-бокса


Главный критерий — емкость должна вмещать необходимое количество еды. Большие, но полупустые боксы будут занимать много места, маленькие же не вместят достаточное количество еды, чтобы утолить голод.

Важно, чтобы емкость была одновременно и вместительной, и компактной.

Материал изготовления


Распространенными материалами для изготовления ланч-боксов считают пластик, стекло и металл. Пластик обязательно выбирается пищевой, в котором можно греть еду. Первый вариант материала отличается небольшим весом, а стекло — достаточно тяжелое и требует внимательного отношения, ведь может разбиться, зато экологично. Нержавеющая сталь используется для контейнеров-термосов и с подогревом.

Учитывайте, что еда в ланч-боксе может разогреваться в микроволновке. Поэтому крайне важно, чтобы контейнер можно было поместить в микроволновку, а материал был устойчив к высоким температурам. Аналогичное требование должно соблюдаться и при мытье в посудомоечной машине.

Как выбрать ланч-бокс по количеству секций


На выбор количества секций, которые расположены в контейнере, влияет то, какую еду вы планируете в нем носить. Первым делом решите, будут это первые блюда, вторые с салатом или бутерброды. Для первого нужно выбрать контейнер для еды с герметичной крышкой и удобной формы. Для вторых следует решить, хотите ли вы смешивать все «ингредиенты» или хотите разделить их по секциям.

Простым вариантом считается емкость, состоящая из 1 секции. Выпускаются также контейнеры, имеющие разделители. Они позволяют выполнять транспортировку сразу нескольких блюд без их смешивания.

Некоторые контейнеры состоят из 2−4 отдельных контейнеров, которые располагаются друг над другом и соединяются специальным замком или резинкой. В каждую секцию можно поместить еду для перекуса и обеда, и запахи не будут смешиваться между собой.

Варианты контейнеров с подогревом и термосы


Отдельно выделяют контейнеры с возможностью подогрева. Внутри контейнера располагается нагревательный элемент. Ланч-бокс с подогревом выручает, когда отсутствует возможность использования микроволновой печи. Но стоимость таких контейнеров достаточно высокая.

Ланч-бокс-термосы внешне схожи с обычными контейнерами, а работают как термос для жидкости: помещенная внутрь еда может оставаться теплой на протяжении 10−12 часов.

Для бутербродов, хлебобулочных изделий можно использовать полиэтиленовые пакеты, имеющие специальные плотные застежки: такой пакет можно использовать многократно.

Зная, как выбрать ланч-бокс, вы сможете подобрать оптимальный вариант изделия для удобной транспортировки еды в офис, на учебу, найти который поможет каталог TAM.BY. Главное — не забывать его своевременно мыть. Контейнеры для еды из пластика могут впитывать запах еды: чтобы избавиться от него, вымойте контейнер с содой.

 
 
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