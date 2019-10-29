Не забудьте! Налог на землю и недвижимость принимается до 15 ноября

Источник материала: Аргументы и факты

Сначала о приятном. Наше благосостояние тихими темпами растет. Свыше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры. В Минске их наибольшее количество – более 67 тыс. В областях – в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек, только в Гомельской области несколько больше – 35 тыс.

Жилья все больше?

Как рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил РАССОЛЬКО, количество владельцев двух и более квартир постоянно увеличивается: «Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза». Наибольшее количество плательщиков имущественных налогов – в Минской области, но скорее потому, что там много садовых товариществ. Данные налоги предъявляются и уплачиваются по месту нахождения объекта, поэтому минчане, владеющие садовыми домиками, тоже увеличивают количество плательщиков в Минской области.

Вам депеша

Теперь о менее приятном, но необходимом. За «лишнее» жилье надо платить налог. Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября.

Чуть меньше половины граждан имеют право на льготы, соответственно, налоги им не исчисляют и извещение об уплате не направляют. Большинство льготников – пенсионеры.

Если человеку принадлежат два жилых помещения в многоквартирных домах, он вправе выбрать, за какое из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган.

Основная часть извещений о необходимости уплаты данных налогов посылается по почте. Но есть и другие способы: направление электронного извещения в личный кабинет физического лица, который открыт с его согласия на портале МНС, а также вручение лично. Если извещение отправлено по почте либо в личный кабинет, оно считается врученным в 10-дневный срок с момента его направления. Чтобы подключиться к личному кабинету и получать такие извещения, нужно прийти в налоговый орган с паспортом.

Кстати, в Минске самая высокая кадастровая стоимость земельных участков, а также самая высокая оценочная стоимость зданий и сооружений. Это влияет на размер имущественных налогов. «Налог на недвижимость в среднем по стране составил 40 руб. на одного плательщика, при этом в Минске – 65 руб. Размер земельного налога в среднем по Беларуси – 18 руб., в столице – 116 руб.», - рассказал Михаил Рассолько.

Надо знать

С 2019 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. В целом ставки и льготы по имущественным налогам остались на прежнем уровне, но есть и некоторые изменения. Например, с этого года отменено право областных (Минского городского) Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым капитальным строениям.

Кроме того, установлено, что в 2019 году местные Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) ставки налога на недвижимость и земельного налога отдельным категориям плательщиков не более чем в 2,5 раза, а с 2020-го – не более чем в два раза.

Также с 2019 года отменен десятикратный коэффициент к ставкам земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных, самовольно занятых, используемых не по целевому назначению. За такие нарушения полагается административная ответственность, потому повышенное налогообложение посчитали излишним.

Марина ЛУНЕВА