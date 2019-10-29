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Грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие концертом в Минске

30.10.2019 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие концертом в Минске
Фото из открытых источников

«Арсиани» - государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии и единственный, который сумел сохранить свои традиции начиная с 1920 года. Коллектив славится своим фирменным национальным шоу и пользуется большой популярностью в таких странах, как Испания, Польша, Италия, Дания, Египет, Кипр, Россия, Беларусь, Эстония и Украина.

Грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие концертом в Минске
 

Ансамбль состоит из профессиональных танцоров, певцов и музыкантов, среди которых знаменитые грузинские исполнители: Давид Джавришвили, Артем Еркомаишвили, Меладзе, Тамаз Бежанидзе, Зураб Багдадишвили и другие.

Весной грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие в Минске и представит все лучшие номера. Чарующая грузинская музыка, народные кавказские танцы, праздничное настроение и национальные костюмы не оставят зрителей равнодушными.

Грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие концертом в Минске
 

29 марта, 19:00

КЗ «Минск»

Билеты: от 30 до 85 BYN

Билеты можно приобрести во всех кассах и на сайте kvitki.by

6+

 
Теги: Минск
 
 
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29 марта легендарный коллектив выступит в Минске с юбилейной программой.
 
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