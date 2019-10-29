Гробовые деньги: Россияне потеряли веру в возможность накопить на старость

Источник материала: Ежедневник





Согласно опросу, подавляющее большинство россиян не рассчитывают на государственную пенсию в старости.

Лишь 22% участников заявили, что пенсия, средний размер которой сейчас (15 тысяч рублей) едва превышает прожиточный минимум, может стать основным источником дохода, когда сил работать не останется, свидетельствуют данные опроса, проведенный порталом Superjob.ru, пишет finanz.ru .

Еще меньше - лишь 3% - верят в систему негосударственных пенсионных фондов (НПФ), куда до заморозки накоплений в 2014 году граждане имели возможности отчислять 6% от ежемесячной зарплаты.

Радикально рухнули ожидания людей относительно возможности накопить на старость самостоятельно, показал опрос.

Если 2009 году каждый третий рассчитывал на то, что личные сбережения станут основным источником дохода после достижения пенсионного возраста, то теперь таких осталось только 14%. Это минимальный уровень за все 12 лет, что проводится опрос. Большинство - 29% респондентов - считают, что будут вынуждены работать, пока хватит сил. Причем среди тех, кто близок к пенсионному возрасту (45 лет и старше) эта доля достигает 37%.

Каждый пятый в принципе не знает, на что рассчитывать : 22% «затруднились ответить», каким будет основной источник их дохода после наступления пенсионного возраста.

Средней «достойной пенсией» участники опроса назвали сумму в 40 тысяч рублей. По данным Росстата, подавляющее большинство населения не имеют таких денег, даже работая на полную ставку.

Так, ежемесячный доход в 45 тысяч рублей и выше на конец 2018 года имели только 21,1% россиян. Более половины - 55,2% - жили на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц.

37% получали меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,6 доллара в день.

Каждый четвертый - 23,2% - имел месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 7,6 доллара в день, а каждый восьмой (12%) находился за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.