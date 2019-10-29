В Литве - два года, в США - 12 недель. На сколько уходят в декретный отпуск в других странах

Источник материала: Tut.by

Эксперты исследовательского центра BEROC предлагают сократить отпуск по уходу за ребенком до двух лет, но при этом оставить прежним общий объем выплат для родителей. По их подсчетам, трехлетний декрет негативно сказывается на ВВП страны и на желании нанимателей брать женщин на работу. Существующий в Беларуси отпуск по уходу за ребенком — один из самых длинных в мире. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько времени могут провести дома родители в других странах и сколько денег они будут получать в это время.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России в отпуск по уходу за ребенком можно уйти до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Однако пособие будут выплачивать только в течение первых полутора лет. Оно составляет 40% среднего заработка человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком (это может быть мама, папа, другой родственник). В Беларуси, напомним, размер пособия зависит от средней зарплаты по стране, а не от заработка конкретного человека. Тем не менее пособие не может превышать 26 152 российских рублей (843 белорусских).

В остальные полтора года вместо пособия будет компенсация — 50 российских рублей (1,61 белорусских).

В Украине отпуск по уходу за ребенком тоже длится три года. Размер пособия зависит от бюджета прожиточного минимума. Со следующего года общий размер выплат на ребенка составит 41 280 гривен, из них 10 320 гривен (846 белорусских рублей) семья получит единоразово, а остальную сумму разобьют на три года. Итого в месяц будет получаться по 860 гривен (71 рубль).

Кроме того, с 2019 года в Украине заработала программа «Муниципальная няня». В рамках этой программы семьи с детьми до трех лет могут дополнительно получать от государства 1626 гривен в месяц (133 рубля), чтобы оплачивать услуги няни. На другие цели потратить деньги нельзя. При этом не имеет значения, выходит мама на работу или нет. Однако украинские власти отмечали , что главная цель проекта — дать родителям возможность пойти работать в первые годы после рождения ребенка.

В Литве максимальный срок отпуска по уходу за ребенком тоже составляет три года. При этом родители сами могут выбрать , получать пособие один год (тогда оно будет составлять 77,58% зарплаты получателя) или два (тогда в первый год оно будет составлять 55,31% зарплаты, во второй — 31,03%). В третий год декрета пособие не будут выплачивать в любом случае. Кроме того, в Литве планируют обязать второго родителя брать два месяца отпуска по уходу за ребенком. Если он откажется, эти два месяца «сгорят».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Польше после рождения ребенка одному из родителей положено 20 недель декретного отпуска. Помимо этого, есть еще 32 недели отпуска по уходу за ребенком. Их можно взять в любое время до конца того календарного года, в котором ребенку исполнится 6 лет. Кроме того, эти 32 недели можно взять не подряд, а раздробив на части (не больше четырех). Таким образом, общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет 52 недели — это один год. Также у отцов есть право на еще две недели «отцовского» отпуска. Их можно взять в любое время до тех пор, пока ребенку не исполнится два года, и при желании разделить на две части.

Размер пособия в Польше в первые шесть недель составляет 100% средней зарплаты за последний год, в остальное время — 60%. Отцовские две недели оплачиваются в полном размере.

В Швеции общий размер отпуска по уходу за ребенком составляет 480 дней (то есть чуть меньше полутора лет). Из них по 90 дней должен взять каждый из родителей. Если кто-то из них отказывается, то эти декретные дни «сгорают». Оставшуюся часть отпуска может взять любой из родителей по усмотрению семьи. В первые 420 дней отпуска по уходу за ребенком пособие составит 80% зарплаты получателя, но не более 910 крон в день (192 рубля).

В США на федеральном уровне оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком не существует. По закону один из родителей может взять 12 неоплачиваемых недель декретного отпуска, но только в том случае, если он работает в компании с 50 или более работниками (порядка 40% жительниц США не соответствуют этому требованию). Отдельные штаты по своей инициативе могут вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми. Например, в штате Нью-Йорк в течение первого года жизни ребенка один из родителей может взять 10 недель отпуска, в которые он будет получать 55% своей зарплаты. Помимо этого, наниматели тоже могут предлагать дополнительные декретные отпуска исходя из своей корпоративной политики.