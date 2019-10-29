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Лукашенко: Беларусь выиграла, остановив декоммунизацию
30.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выиграла, не проводя у себя декоммунизацию. Глава государства отметил, что в республике не сносили памятники советских времен, что было бы попыткой отказаться от исторического прошлого, сообщает в среду
Глава государства отметил, что Советский Союз создавался с благородными целями, несмотря на темные страницы истории его существования.
«Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году, хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить – это все было, но было и много чего хорошего», – заявил Лукашенко.
Президент напомнил, что Беларусь осталась одной из немногих стран бывшего СССР, в которой до сих пор отмечают годовщину Октябрьской революции 7 ноября. По словам белорусского лидера, в этот день в стране принято заканчивать строительство, собирать урожай, делать подарки и подводить итоги.
Ранее Александр
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Президент Беларуси отметил, что в стране не происходил снос памятников советских времен. По мнению главы государства, это было бы отказом от исторического...
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