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В Дятловском районе в аварии пострадала пассажирка Toyota
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 октября около 11:45 в Дятловском районе автомобиль съехал в кювет.
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В аварии пострадала пассажирка Toyota, находившаяся на переднем сиденье. Сразу после ДТП женщина не пошла в медучреждение, но через несколько часов она почувствовала себя хуже и обратилась к врачам. Выяснилось, что у пострадавшей перелом руки.
Отмечается, что водитель и пассажирка были пристёгнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьёзных травм.
На прошлой неделе в Островецком районе перевернулась легковушка.
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Новости Беларуси. 29 октября около 11:45 в Дятловском районе автомобиль съехал в кювет. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Toyota RAV4 двигалась по деревне...
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