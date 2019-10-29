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Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах обратил внимание на то, что научная деятельность медиков должна быть максимально приближена к практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на оптимистичные показатели, Президент предупредил, что осведомлен о проблемах, которые есть в центре. И они просто недопустимы. Речь идет об ожидании операций. Ведь для людей с онкологией время имеет жизненно важное значение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже предупреждал всех накануне визита Президента. Здесь работают люди. Спокойно работают, с врачами, с младшим, средним, старшим персоналом, в Министерстве здравоохранения работают специальными методами. И они мне докладывают возмущение людей, даже врачей и медсестер. Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности очереди нет? В то время как Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.
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Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах обратил...
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