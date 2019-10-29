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«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

30.10.2019 13:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Голубые озёра и море васильков. Испокон веков волны этих нежных цветов пробегают по белорусским полям, они стали символом нашей страны. Кстати, растут они только на вспаханной земле, что свидетельствует о том, насколько трудолюбивы жители Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Васильки – это не только красивые цветы, но еще и целебные. Их издавна используют в народной медицине. Они заживляют раны, очищают организм от шлаков, кроме того, они творят чудеса с глазами: убирают всякие покраснения, отеки и припухлости.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Века спустя васильки помогают девушкам ухаживать за собой. Их применяют в производстве современной косметики. Вот на этом предприятии собирают цветы на полях, затем вручную обрывают лепестки и изготавливают экстракт. Его добавляют в крема, шампуни, гели для душа и лосьоны.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Лариса Янушевская, технолог производственного кооператива:
Всегда женщины любили делать настои из василька, ополаскивать волосы. Чем особенно ценен василёк это богатое содержание антоциана мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

А ещё женщины любят одежду яркого, насыщенного цвета василькового. Хотя, вообще-то, васильки бывают розовые, жёлтые и белые – ведь их более 500 видов. Однако именно синяя окраска – классика, именно этот оттенок назван в честь цветка и не только у нас, и на других языках мира. В дизайне же этот цвет используют и у нас, и во всём мире.

Татьяна Потапенко, заместитель начальника коммерческого отдела предприятия по пошиву женской одежды:
Допустим, его можно использовать и в принте. Он очень интересен в трикотажных изделиях, потому что можно создать очень яркую палитру. И в чем особенность этого цвета, он очень идет всем: как блондинкам, так и брюнеткам.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Этот, казалось бы, скромный цветок люди любили со времён Тутанхамона. В его гробнице среди несметных сокровищ нашли и веночек из васильков. И сейчас эти цветы – модный аксессуар. Их используют, например, в свадебных украшениях. Если раньше в моде были дорого выглядящие розы да орхидеи, то сейчас – простые, но романтичные васильки да ромашки.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Мила Игнатик, дизайнер аксессуаров:
Была интересная история. Ко мне обратилась невеста, чтобы я ей создала украшение из васильков и ромашек. И, как оказалось, у неё была фамилия Василькевич, а у мужа – Ромашкевич.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Василек на «Славянском базаре» повсюду: на афишах, билетах и сувенирах. Стал логотипом с первых дней проведения. Сейчас это один из крупнейших культурных форумов в Европе. Собирают не только славян, например, в 2015 году были участники из Бразилии. Даже там, в Южной Америке, растут васильки и в Азии, Африке – по всей планете.

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Особым почётом пользуются у нас. Даже стали логотипом Беларуси, привлекательной для туризма. Василёк – на буклетах и картах, которые раздают туристам в инфоцентрах по всей стране. Этим белорусские традиции гостеприимства, конечно, не ограничиваются, ведь радушие и хлебосольство – отличительные черты нации!

«Мощнейшее антибактериальное и противовирусное средство»: чем ещё полезны васильки

Люди в материале: Лариса Янушевская, Татьяна Потапенко, Мила Игнатик
 
 
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Голубые озёра и море васильков. Испокон веков волны этих нежных цветов пробегают по белорусским полям, они стали символом нашей страны. Кстати, растут они только...
 
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