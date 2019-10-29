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Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

30.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

В области рассчитывают на помощь польской стороны в проведении реконструкции Старого замка. Об этом председатель облисполкома Владимир Кравцов заявил во время встречи с заместителем спикера Сейма Польши Малгожатой Госевской. В целом речь шла о перспективах культурного, научного, туристического и образовательного сотрудничества Гродненщины с регионами Польши.

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

– Отношения нашей области с Польшей активно развиваются во многих сферах. Практически все районы Гродненщины имеют соглашения о сотрудничестве с регионами страны-соседки, – отметил Владимир Кравцов. – В особенности это касается дружбы с Подляским воеводством. В рамках программ трансграничного сотрудничества мы реализуем порядка 30 проектов в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, науки.

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

Важной темой обсуждения стала реконструкция Старого замка. Это место особенно привлекательно для туристов, в том числе для гостей из Польши, которые, к слову, в безвизовом туристическом потоке занимают порядка 40 %.

– Безвизовый режим для групповых туристов в скором времени начнет действовать на территории всей Гродненской области, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Это дает мощный толчок к развитию нашего туристического потенциала. Старый замок – былая резиденция королей Речи Посполитой – вызывает огромный интерес у иностранных гостей, и мы хотели бы надеяться на консультативную и практическую помощь польской стороны в реконструкции одной из главнейших исторических достопримечательностей города.

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

Заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская выразила заинтересованность в таком предложении и отметила, что поднимет вопрос на уровне польского Министерства культуры и национального наследия.

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

– Сотрудничество между Беларусью и Польшей улучшается в различных аспектах, – сказала Малгожата Госевская. – На Гродненщине создана хорошая база для укрепления деловых связей и дальнейшего сближения обеих стран. Мы намерены поддерживать выстроенную тенденцию добрососедства и открыты для обсуждения широкого спектра тем.

Во время встречи также шла речь о работе польских школ и классов в регионе.

Сотрудничество в реконструкции Старого замка, туризме и науке обсудили на встрече председатель облисполкома Владимир Кравцов и заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская

Владимир Кравцов пригласил польскую делегацию принять участие в качестве почетных гостей в XIII Фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно в следующем году. Он отметил, что это будет еще и хорошим поводом посетить Августовский канал, который благодаря усилиям обеих сторон, польской и белорусской, претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В области рассчитывают на помощь польской стороны в проведении реконструкции Старого замка. Об этом председатель облисполкома Владимир Кравцов заявил во время...
 
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