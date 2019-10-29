Павел Легкий: на фоне вала фейков традиционные СМИ имеют отличный шанс укрепить свой авторитет

Источник материала: Вороновская газета





На фоне растущего вала фейковых новостей у традиционных СМИ появляется прекрасный шанс подтвердить и укрепить свой авторитет надежного поставщика проверенной информации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий.

Первый замминистра отметил, что сегодня во всем мире наблюдается растущий вал фейковой информации в интернете. Этим страдают, прежде всего, интернет-ресурсы, в том числе популярные соцсети. «Но, с другой стороны, у традиционных печатных и электронных СМИ есть прекрасный шанс подтвердить и укрепить свой авторитет надежного поставщика профессионально подготовленной, проверенной информации. Запрос именно на нее в обществе растет — и это тренд глобальный. Судя по последним мировым новостям из сферы медиа, печатные и электронные ресурсы пытаются этот шанс использовать, убеждая свою аудиторию, что именно они являются поставщиками максимально качественного и правдивого контента в отличие от ресурсов, которые буквально переполнены фейковыми новостями. А иначе и быть не может – к примеру, подписная модель распространения в сети медиапродукта не терпит ни пресного, мало кому интересного контента, ни фейков», — обратил внимание Павел Легкий.

Проблема фейков беспокоит страны практически на всех континентах. Известно немало скандальных и печальных примеров, когда целенаправленно или случайно вброшенная лживая информация приводила к серьезным, печальным последствиям. Известный факт, что более 50% пользователей соцсетей не в состоянии отличить фейк от правды. А скорость распространения лживой информации в разы превышает скорость распространения реальных фактов. «Поэтому устранить опасность фейков для общества пытаются на уровне государств. В том числе через специальные законопроекты. Но исключительно юридическими инструментами здесь обойтись нельзя. Достаточного эффекта от них не будет. Параллельно нужно самое серьезное внимание сегодня уделять повышению медиаграмотности общества и развитию своих национальных СМИ (и печатных, и электронных, включая сетевые ресурсы). Это важнейшая задача, от решения которой зависит информационная безопасность государства», — подчеркнул собеседник.

Павел Легкий назвал вредным заблуждением регулярно вбрасываемое мнение, что пространство интернета не должно иметь никакого регулирования, что здесь можно безнаказанно делать все что угодно. «Интернет — это давно уже часть нашей повседневной жизни. В нем также должны работать законы или, как минимум, правила приличия, которые действуют в обществе, в межличностном общении», — убежден он.

«Недаром два года назад в Германии был принят Акт о законности в сети. И в других европейских странах идет активная работа как в части совершенствования нормативной базы, так и контроля за деятельностью социальных сетей. Правительство той же Германии штрафует Facebook. Марк Цукерберг держит многочасовой ответ в американском Конгрессе. И это никоим образом не должно рассматриваться как ограничение свободы слова. В конце концов сами администрации социальных сетей совершенствуют свои, уже далеко не самые короткие, своды правил. Если требуется, не дожидаясь судебных решений, пытаются убирать опасный для общества контент. Более того, ведут непростой диалог с правительствами — как в случае с принятием Францией законов о борьбе с манипулированием информацией», — сказал первый замминистра.

Что касается Беларуси, то пока, по мнению Павла Легкого, та законодательная база, которая есть в сфере массовой информации, достаточна и принятия каких-либо специальных, так называемых антифейковых законов не требуется. «Но мы, безусловно, внимательно присматриваемся к зарубежному опыту. Например, интересно, как будут реализовываться австрийские законодательные инициативы по части идентификации пользователей сети – в некотором смысле мы этот путь прошли (и опыт оцениваю как позитивный – мрачные прогнозы критиков не сбылись), и у нас, как мне кажется, подходы более либеральные», — отметил первый замминистра.

«Мы понимаем, что свобода слова одного человека заканчивается там, где начинается посягательство на свободу, честь и достоинство другого человека. Это очень тонкие материи, поэтому вопрос и решается так тяжело, поэтому медийные интернет-ресурсы и социальные сети постоянно балансируют на этой грани», — продолжил он.

Сегодня владельцы интернет-ресурсов (и не только медийных) всерьез озабочены растущими объемами фейковой информации на своих площадках. «Мы приветствуем тот факт, что они все активнее и активнее начинают с этим бороться. Но, к сожалению, лично я не вижу поводов для оптимизма. Зато вижу, что усилия, которые предпринимаются, пока не приносят желаемого результата», — констатировал собеседник.

Особенно это касается относительно небольших государств, которые не приносят крупным медиамагнатам серьезных прибылей. «Складывается устойчивое впечатление, что отношения с институтами власти администрация, скажем, крупной соцсети выстраивает в зависимости от уровня монетизации на одного жителя той или иной страны. Возможно, я заблуждаюсь, но именно такое впечатление сложилось по опыту работы Министерства информации с некоторыми крупными игроками на этом рынке. Увы, но порой так случается, что они не слышат обоснованных обращений с просьбой удалить информацию, связанную, например, с пропагандой и распространением наркотиков или недобросовестной рекламой», — сказал Павел Легкий.

«Мы регулярно видим небрежность ряда зарубежных интернет-площадок в отношении белорусской тематики в виде фейковых вбросов. И нередко – это очевидный заказ на подобную медиапродукцию. Но это проблема не одной нашей страны, она глобальна», — заметил собеседник.

И Беларусь, противодействуя фейкам, тем самым подключается к глобальному общемировому процессу. «Мы поддерживаем фактчекинг, выстраивание справедливых отношений между странами и крупными международными медиаресурсами. И со своей стороны при каждой возможности обращаемся к международным организациям с просьбой оказать поддержку тем странам, на заседаниях парламентов которых Марк Цукерберг или Сундар Пичаи вряд ли появятся», — отметил Павел Легкий.

Он убежден, что нужно еще больше внимания уделять профилактической работе. Необходимо разъяснять, что такое фейковые новости, продвигать фактчекинг, учить (особенно молодых людей) анализировать информацию в сети. Речь идет о повышении медиаграмотности белорусов — задаче далеко не одного дня, решение которой потребует длительных последовательных усилий. «Я верю, что будущее все же не за «сам себе режиссер» видео или «есть аккаунт – вот и блогер» журналистикой, а за профессиональными медиа, качественными продуктами журналистского труда, проверенной информацией», — резюмировал первый замминистра.

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