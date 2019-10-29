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Белорусские спасатели вытащили замерзшего котенка с опоры моста

30.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители поисково-спасательного отряда белорусского города Гомель сняли с опоры моста застрявшего маленького котенка, передает Nation news.

В настоящий момент зверек находится в безопасности. В воскресенье молодая девушка проходила по Новобелицкому мосту и увидела, как на одной из опор моста через реку Сож сидит маленький кот. Животное было испугано. Жительница Гомеля, оценив ситуацию, незамедлительно обратилась в МЧС. 

Сотрудники экстренного ведомства, прибыв на место, сняли замерзшего пушистика с опор, затем на катере доставили его на берег. Проходивший мимо рыбак накормил спасенного питомца рыбой. Отзывчивая прохожая взяла котенка себе, а потом отдала волонтеру общества защиты животных «Доброта» на передержку. Возможно, что благодаря этой трогательной истории бездомный котик обрел себе новую семью и теперь никогда не окажется один на улице.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли тонущего в Неве енота. Инцидент случился рядом с Володарским мостом. 



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Теги: Гомель
 
 
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В настоящий момент спасенный зверек находится в безопасности.
 
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