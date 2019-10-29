Белорусские спасатели вытащили замерзшего котенка с опоры моста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители поисково-спасательного отряда белорусского города Гомель сняли с опоры моста застрявшего маленького котенка, передает Nation news .

В настоящий момент зверек находится в безопасности. В воскресенье молодая девушка проходила по Новобелицкому мосту и увидела, как на одной из опор моста через реку Сож сидит маленький кот. Животное было испугано. Жительница Гомеля, оценив ситуацию, незамедлительно обратилась в МЧС.

Сотрудники экстренного ведомства, прибыв на место, сняли замерзшего пушистика с опор, затем на катере доставили его на берег. Проходивший мимо рыбак накормил спасенного питомца рыбой. Отзывчивая прохожая взяла котенка себе, а потом отдала волонтеру общества защиты животных «Доброта» на передержку. Возможно, что благодаря этой трогательной истории бездомный котик обрел себе новую семью и теперь никогда не окажется один на улице.