4-5 ноября отменяются поезда на участке Слуцк-Солигорск

Источник материала: Слуцк Город

4 и 5 ноября в связи с ремонтными работами отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.

№6521 Слуцк–Солигорск (отпр. из Слуцка в 6.03, приб. в Солигорск в 6.51);

№6522 Солигорск–Осиповичи (отпр. из Солигорска в 7.12, приб. в Слуцк в 7.59);

Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 31 октября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).

Более подробную информацию можно получить в билетной кассе или по телефону 105.



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