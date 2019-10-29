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4-5 ноября отменяются поезда на участке Слуцк-Солигорск
30.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
4 и 5 ноября в связи с ремонтными работами отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 31 октября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).
Более подробную информацию можно получить в билетной кассе или по телефону 105.
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4 и 5 ноября отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк. Более подробную информацию можно получить в билетной кассе или...
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