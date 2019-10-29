Слуцкий сахарный завод сможет поставлять свекловичный жом в Китай

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий сахарорафинадный комбинат получил право на поставку жома сахарной свеклы в Китай. Об этом сообщили в Посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

Главное таможенное управление КНР выдало аккредитацию на поставку свекловичного жома также трём другим сахарным заводам Беларуси.

Завершили работы по аккредитации Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, концерн «Белгоспищепром» и Посольство совместно с Главным таможенным управлением КНР в рамках проекта по расширению экспорта белорусских продуктов питания на китайский рынок.

Свекловичный жом — обессахаренная свекловичная стружка, которая образуется при производстве сахара из сахарной свеклы. Жом является ценной питательной массой, его используют в производстве кормов для крупного рогатого скота, свиней и других животных.