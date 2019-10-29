Корейцы наступают. В Минске появится новый автоцентр KIA

Источник материала: Tut.by

В Минске откроется новый дилерский центр KIA. Эксклюзивный дистрибьютор KIA в Республике Беларусь ООО «Автопалас-М» в рамках расширения дилерской сети в Беларуси подписал протокол о намерениях с СООО «Эмир Моторс».



Фото: KIA

В новом автоцентре KIA будут продавать новые автомобили, запчасти и аксессуары, проводить регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Здесь также будут доступны сопутствующие услуги и возможности по приобретению новых авто, в том числе трейд-ин, кредитование и автострахование.

В настоящее время в Минске действует два автоцентра KIA: «Атлант-М на Независимости» и «Атлант-М на Тимирязева». Открытие нового автоцентра поможет укрепить позиции бренда на рынке Беларуси.

Новый дилерский центр заработает на столичной улице Маяковского к июню 2020 года.