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Корейцы наступают. В Минске появится новый автоцентр KIA

30.10.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске откроется новый дилерский центр KIA. Эксклюзивный дистрибьютор KIA в Республике Беларусь ООО «Автопалас-М» в рамках расширения дилерской сети в Беларуси подписал протокол о намерениях с СООО «Эмир Моторс».


Фото: KIA

В новом автоцентре KIA будут продавать новые автомобили, запчасти и аксессуары, проводить регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Здесь также будут доступны сопутствующие услуги и возможности по приобретению новых авто, в том числе трейд-ин, кредитование и автострахование.

В настоящее время в Минске действует два автоцентра KIA: «Атлант-М на Независимости» и «Атлант-М на Тимирязева». Открытие нового автоцентра поможет укрепить позиции бренда на рынке Беларуси.

Новый дилерский центр заработает на столичной улице Маяковского к июню 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый дилерский центр заработает на столичной улице Маяковского к июню 2020 года.
 
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