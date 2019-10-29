Российская актриса устроила дебош в самолете

Источник материала: Tut.by

Российская актриса Лидия Вележева устроила дебош на рейсе Москва — Тель-Авив в Шереметьево. Его вылет задержан на несколько часов, сообщает телеграм-канал Mash.

Как утверждают попутчики актрисы, она устроила настоящий дебош. «Ведет себя неадекватно, на просьбы сотрудников авиакомпании не реагирует. Ее пытались успокоить, но помогло не сильно — женщина отказывается покидать самолет, проклинает других пассажиров и экипаж. И такая канитель продолжается уже несколько часов», — говорится в сообщении канала.

Чуть позже стало известно, что актрису все-таки вывели с рейса с помощью сотрудников полиции. Пассажиры предположили, что причиной такого ее поведения стал алкоголь.

На виртуальном табло вылетов Шереметьево действительно указана длительная задержка рейса в Тель-Авив. На момент публикации заметки (14.30 по Москве) статус рейса — «Посадка закончена», хотя он должен был вылететь утром.





Лидия Вележева — актриса театра, кино и дубляжа, Заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая, общественный и политический деятель. Член Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва, член Генерального совета партии «Единая Россия».