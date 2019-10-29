Фадеев распустил весь свой лейбл

Источник материала: Tut.by

Сегодня российский продюсер, музыкант и композитор Максим Фадеев сообщил о закрытии собственного музыкального лейбла MALFA, участниками которого были Ольга Серябкина и группа Serebro. Заявление об этом он опубликовал у себя в социальных сетях.



Фото предоставлено пресс-службой артиста

Артист написал , что готов сам рассказать всю правду, чтобы «избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ»:

— Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами без исключения. Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться.

Всем, кто когда-то был связан с музыкантом общим делом, Фадеев искренне желает успехов. В планах у продюсера — реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат, «не масс-маркет». По словам Фадеева, теперь он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как раньше. Вот полная версия заявления, если не верите на слово:

Напомним, что в состав лейбла Фадеева входили Ольга Серябкина под псевдонимом MOLLY, Serebro, Исайя, Tereza, Fika и другие. В августе этого года исполнительница Nargiz со скандалом покинула компанию. По словам певицы, ее контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Она рассказала, что ее дальнейшая творческая судьба больше не зависит от лейбла MALFA.

Кстати, в начале следующего года Nargiz выступит в Минске. Когда: 1 февраля 2020 года, 19.00. Где: Дворец Республики . Сколько: 40 — 150 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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