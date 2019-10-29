|
Фадеев распустил весь свой лейбл
Источник материала: Tut.by
Сегодня российский продюсер, музыкант и композитор Максим Фадеев сообщил о закрытии собственного музыкального лейбла MALFA, участниками которого были Ольга Серябкина и группа Serebro. Заявление об этом он
Артист
— Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами без исключения. Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться.
Всем, кто когда-то был связан с музыкантом общим делом, Фадеев искренне желает успехов. В планах у продюсера — реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат, «не масс-маркет». По словам Фадеева, теперь он будет представлять одного или двух артистов в год, а не 30, как раньше. Вот полная версия заявления, если не верите на слово:
Напомним, что в состав лейбла Фадеева входили Ольга Серябкина под псевдонимом MOLLY, Serebro, Исайя, Tereza, Fika и другие. В августе этого года исполнительница Nargiz со скандалом покинула компанию. По словам певицы, ее контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Она рассказала, что ее дальнейшая творческая судьба больше не зависит от лейбла MALFA.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня российский продюсер, музыкант и композитор Максим Фадеев сообщил о закрытии собственного музыкального лейбла MALFA, в который входили Ольга Серябкина и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)