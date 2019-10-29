Минтруда наконец разрешило всем банкам заключать договора о выплате государственных пенсий

Источник материала: Ежедневник





После предупреждения МАРТ Министерство труда и соцзащиты населения предоставило всем банкам равный доступ к выплате пенсий и пособий по государственному социальному страхованию.

Как сообщили "Ежедневнику" в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей, Министерство антимонопольного регулирования и торговли констатирует, что Министерство труда и социальной защиты выполнило Предупреждение №18‑08/52К МАРТ о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальном страхованию.

«Для этого Минтруда в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» направлены письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции, по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Также указанным банкам предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат в порядке, аналогичном действующему с банками, уже участвующими в процессе выплаты пенсий. Соответствующие проекты договоров подготовлены Минтруда и направлены в адрес банков» - сообщает МАРТ.

Разбирательство МАРТ было инициировано Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. Как сообщалось ранее, РСПП обобщил заявления ряда банков, которые в течение нескольких лет направляли обращения Минтруда, но каждый раз получали отказ по надуманным причинам. РСПП изучили ситуацию, провел ряд переговоров и консультаций, и, не добившись результата, подготовил обращение в МАРТ.

Предупреждение МАРТ предписывало Министерству труда до 18 октября 2019 года направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.

«РСПП благодарит коллег из Министерства антимонопольного регулирования и торговли за беспристрастный подход к разрешению создавшейся ситуации, а Министерство труда за конструктивизм и оперативность. Бизнес всегда с большим воодушевлением воспринимает такие решения. И радует, что они уже не единичны» - прокомментировал новость Председатель РСПП Александр Швец.

Вместе с тем РСПП намерен провести консультации с банками-партнерами, удовлетворены ли инициаторы обращения выполнением предписания в полной мере, реально ли решена проблема предоставления равного доступа к осуществлению выплат пенсий и пособий, а не формально.