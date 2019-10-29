ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда наконец разрешило всем банкам заключать договора о выплате государственных пенсий

30.10.2019 14:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Минтруда наконец разрешило всем банкам заключать договора о выплате государственных пенсий

После предупреждения МАРТ Министерство труда и соцзащиты населения предоставило всем банкам равный доступ к выплате пенсий и пособий по государственному социальному страхованию.

Как сообщили "Ежедневнику" в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей, Министерство  антимонопольного регулирования и торговли  констатирует, что Министерство труда и социальной защиты выполнило Предупреждение №18‑08/52К МАРТ о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальном страхованию.

«Для этого Минтруда в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» направлены письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции, по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Также указанным банкам предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат в порядке, аналогичном действующему с банками, уже участвующими в процессе выплаты пенсий. Соответствующие проекты договоров подготовлены Минтруда и направлены в адрес банков» - сообщает МАРТ.

Разбирательство МАРТ было инициировано Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. Как сообщалось ранее, РСПП обобщил заявления ряда банков, которые в течение нескольких лет направляли обращения Минтруда, но каждый раз получали отказ по надуманным причинам. РСПП  изучили ситуацию, провел ряд переговоров и консультаций, и, не добившись результата, подготовил обращение в МАРТ. 

Предупреждение МАРТ предписывало Министерству труда до 18 октября 2019 года направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.

«РСПП благодарит коллег из Министерства антимонопольного регулирования и торговли за беспристрастный подход к разрешению создавшейся ситуации, а Министерство труда за конструктивизм и оперативность. Бизнес всегда с большим воодушевлением воспринимает   такие решения. И радует, что они уже не единичны» - прокомментировал новость Председатель РСПП Александр Швец.

Вместе с тем РСПП намерен провести консультации с банками-партнерами, удовлетворены ли инициаторы обращения выполнением предписания в полной мере, реально ли решена проблема предоставления равного доступа к осуществлению выплат пенсий и пособий, а не формально.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После предупреждения МАРТ Министерство труда и соцзащиты населения предоставило всем банкам равный доступ к выплате пенсий и пособий по государственному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Константин Генич: уже пошатывается стул, на котором сидит Виктор Гончаренко, хотя мне кажется, что слишком много критики на него выливать не стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика