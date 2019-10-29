В России представили iPhone 11 Pro, за цену которого можно купить квартиру в Минске

Источник материала: Tut.by

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar на своем официальном сайте представил новые модели iPhone 11 Pro, за цену которых получится купить приличную квартиру в Минске.

В серии Solarius представлены смартфоны в корпусах из золота 750 пробы и часы-турбийоны с частицами небесных тел.





«Флагманом коллекции стала модель, выпущенная в единственном экземпляре, на создание которой требуется полкилограмма золота 750 пробы и 137 бриллиантов», — отмечает производитель. В циферблат часов, встроенных в корпус iPhone, инкрустирован драгоценный желтый бриллиант, также называемый «солнечным камнем».





В коллекции присутствует модели iPhone 11 Pro и часы с турбийоном, с встроенными в них частицами небесных тел: Марса (19 экземпляров), Луны (19 экземпляров) и Царевского метеорита (99 экземпляров).





На сайте Caviar говорится, что «кусочки Марса и Луны были добыты из остатков метеоритов, сформировавшихся на этих планетах и упавших на Землю. Все фрагменты инопланетных тел имеют сертификаты Экспертной геммолого-минералогической консультации Минералогического музея РАН».

Цена смартфонов начинается с отметки в 487 000 российских рублей (7,63 тысячи долларов). Впрочем, самая дорогая модель продается за 4 460 000 российских рублей (69,91 тысячи долларов).

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