ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России представили iPhone 11 Pro, за цену которого можно купить квартиру в Минске

30.10.2019 14:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar на своем официальном сайте представил новые модели iPhone 11 Pro, за цену которых получится купить приличную квартиру в Минске.

В серии Solarius представлены смартфоны в корпусах из золота 750 пробы и часы-турбийоны с частицами небесных тел.


«Флагманом коллекции стала модель, выпущенная в единственном экземпляре, на создание которой требуется полкилограмма золота 750 пробы и 137 бриллиантов», — отмечает производитель. В циферблат часов, встроенных в корпус iPhone, инкрустирован драгоценный желтый бриллиант, также называемый «солнечным камнем».


В коллекции присутствует модели iPhone 11 Pro и часы с турбийоном, с встроенными в них частицами небесных тел: Марса (19 экземпляров), Луны (19 экземпляров) и Царевского метеорита (99 экземпляров).


На сайте Caviar говорится, что «кусочки Марса и Луны были добыты из остатков метеоритов, сформировавшихся на этих планетах и упавших на Землю. Все фрагменты инопланетных тел имеют сертификаты Экспертной геммолого-минералогической консультации Минералогического музея РАН».

Цена смартфонов начинается с отметки в 487 000 российских рублей (7,63 тысячи долларов). Впрочем, самая дорогая модель продается за 4 460 000 российских рублей (69,91 тысячи долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные iPhone:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В серии Solarius представлены смартфоны в корпусах из золота 750 пробы и часы-турбийоны с частицами небесных тел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкий сахарный завод сможет поставлять свекловичный жом в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика