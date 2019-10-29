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Немецкая авиакомпания Lufthansa запускает полёты из Минска в Мюнхен
Источник материала: KYKY>
Немецкая авиакомпания Lufthansa (крупнейший авиаконцерн Европы) и Национальный аэропорт Минск решили ввести новые рейсы и увеличить число стыковок с Германией. Об этом
Вот что здесь нового:
Начиная уже с 4 апреля 2020 года, новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен (LH2541) будет выполняться по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18:55 и прибытием в столицу Баварии в 20:15 по местному времени. Маршрут будет обслуживаться на Embraer ERJ-190, с сотней посадочных мест в бизнес- и эконом-классах.
Летом 2020 года количество уже существующих ежедневных рейсов во Франкфурт увеличится до двух рейсов в день – это подчеркивает заинтересованность Lufthansa в беларуской столице. Частота рейсов во Франкфурт также возрастет в этом зимнем периоде 2019/2020. На сегодняшний день пассажирам будут предлагаться два дополнительных рейса в день и в общей сложности до 11 рейсов в неделю во Франкфурт – основной транзитный узел немецкой авиакомпании.
Благодаря открытию рейса в Мюнхен и росту частот во Франкфурт, беларусы смогут воспользоваться обширной всемирной маршрутной сетью авиакомпании из 199 направлений по 74 странам мира через базовые аэропорты Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене.
Кстати, пару месяцев назад мы
Фото обложки: Tim Walker.
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