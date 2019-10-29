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Немецкая авиакомпания Lufthansa запускает полёты из Минска в Мюнхен

30.10.2019 14:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Немецкая авиакомпания Lufthansa (крупнейший авиаконцерн Европы) и Национальный аэропорт Минск решили ввести новые рейсы и увеличить число стыковок с Германией. Об этом сообщается на сайте airport.by.

Вот что здесь нового:

  • в зимний период 2019/2020 предлагаются две дополнительные частоты рейсов во Франкфурт;
  • с апреля 2020 года будет открыт еженедельный рейс авиакомпании в Мюнхен;
  • летом 2020 частота рейсов во Франкфурт возрастет до двух ежедневных стыковок.  

Начиная уже с 4 апреля 2020 года, новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен (LH2541) будет выполняться по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18:55 и прибытием в столицу Баварии в 20:15 по местному времени. Маршрут будет обслуживаться на Embraer ERJ-190, с сотней посадочных мест в бизнес- и эконом-классах.  

Летом 2020 года количество уже существующих ежедневных рейсов во Франкфурт увеличится до двух рейсов в день – это подчеркивает заинтересованность Lufthansa в беларуской столице. Частота рейсов во Франкфурт также возрастет в этом зимнем периоде 2019/2020. На сегодняшний день пассажирам будут предлагаться два дополнительных рейса в день и в общей сложности до 11 рейсов в неделю во Франкфурт – основной транзитный узел немецкой авиакомпании.

Благодаря открытию рейса в Мюнхен и росту частот во Франкфурт, беларусы смогут воспользоваться обширной всемирной маршрутной сетью авиакомпании из 199 направлений по 74 странам мира через базовые аэропорты Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене.

Кстати, пару месяцев назад мы рассказывали, как летом «Белавиа» запустила первый рейс из Минска до того же Мюнхена. Стоимость – от 255 евро туда-обратно. Цены же авиакомпании Lufthansa пока неизвестны.

Фото обложки: Tim Walker.

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Теги: Минск
 
 
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Немецкая авиакомпания Lufthansa (крупнейший авиаконцерн Европы) и Национальный аэропорт Минск решили ввести новые рейсы и увеличить число стыковок с Германией. Об...
 
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