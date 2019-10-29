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Шипулин будет отдавать половину своей зарплаты ветеранам

30.10.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом от «Единой России», заявил, что будет отдавать половину своей зарплаты ветеранам.


Фото: biathlonrus.com

«Первое, что я сделал, став депутатом Государственной думы России, — обещал переводить ровно половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа. Сегодня я подписал соглашение с этой ветеранской организацией. Теперь все официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам.

Средства, которые я отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно.

Сегодня я услышал много теплых слов от ветеранов, они все говорили о благородстве моего поступка, но, знаете, я считаю, что есть вещи, которые не требуют какой-то отдельной благодарности. Я говорю о заботе о наших ветеранах, родителях, пожилых родственниках. Эти люди нас вырастили, дали нам воспитание, образование, заботу, ласку, любовь, привили ценности, любовь к родине, литературе, музыке, искусству, спорту. И это мы должны быть благодарными, мы обязаны заботиться, помогать. Важно научить этому уже наших детей, чтобы сохранялась эта преемственность поколений», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

 
 
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Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом от «Единой России», заявил, что будет отдавать половину своей зарплаты ветеранам.
 
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