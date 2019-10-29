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«Реальный ЗОЖ». Расскажите о том, во сколько обходятся питание и тренировки, и выиграйте приз

30.10.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях ЗОЖ — это ломтики авокадо, персональный тренер и кроссовки из последней коллекции. А на самом деле? GO.TUT.BY объявляет конкурс «Реальный ЗОЖ»: мы просим белорусов рассказать о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Делиться своей историей мы предлагаем всем, кто увлекся ЗОЖ. У нас нет цели найти самых экономных или расточительных зожников, лишь узнать, во сколько белорусам на самом деле обходятся правильное питание и тренировки. Мы будем публиковать не истории тех, кто тратит на ЗОЖ меньше (или больше) других, а тех, кто интересно и полно расскажет о своем опыте.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свою фотографию (а лучше несколько, ориентация фото горизонтальная, а не вертикальная), а также развернутую историю (документ в формате doc или docx) на электронный адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Реальный ЗОЖ». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф.И.О., город, мобильный телефон.

В истории расскажите о себе и своей цели

Сколько вам лет, кем вы работаете и чем занимаетесь? 

Напишите о том, когда и почему вы увлеклись спортом или правильным питанием. Какие цели перед собой ставили? Каких результатов достигли?

Что сложного для вас оказалось в ЗОЖ? Какие ошибки вы допускали в пути? Что мотивировало не сдаваться? Поделитесь советами с теми, кто хотел бы сделать свою жизнь здоровее.

Если вашей целью было похудение или набор мышечной массы, прекрасным дополнением к истории станет фото, иллюстрирующее ваш прогресс: как было до и как стало после.

Поделитесь правилами здорового питания (и ценами на него)

Если вы приверженец правильного питания, расскажите о том, как выглядит ваш типичный рацион за один день. Пытаетесь ли вы избегать каких-то продуктов? Считать калории? Во сколько примерно обходится такое питание: в день, месяц или за один поход в магазин? Какими «зожными» продуктами вы себя балуете, а какие, наоборот, предпочитаете не брать из-за цены?

Опишите свои тренировки (и расходы на них)

Если вы приверженец спорта, расскажите о том, как выглядит ваша неделя тренировок. Во сколько она обходится? А что насчет экипировки и прочих трат? Возможно, вы знаете лайфхаки: как в этом деле сэкономить?

Не будьте краткими — будьте интересными.


Фото: pixabay.com

Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Среди всех присланных рассказов читатели выберут тот, который понравится им больше всего, и мы вручим автору денежный приз — 300 рублей.

Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 16 по 19 декабря 2019 года (включительно). Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 16 декабря 2019 года (включительно).

Победитель будет объявлен 20 декабря 2019 года. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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