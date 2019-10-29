Соболенко и Мертенс одержали первую победу на итоговом турнире WTA

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс одержали первую победу в парном разряде на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает БЕЛТА .

Во втором туре соревнований в Красной группе белорусско-бельгийский тандем обыграл сегодня пару из китайского Тайбэя - Латиша Чан / Хаоцин Чжань (7:6 (7:5), 6:4). Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В стартовом матче Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили голландско-немецкому тандему Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд (5:7, 6:1, 7:10), а в заключительной встрече предварительного этапа 1 ноября сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

В одиночном разряде сегодня пройдут поединки второго тура в Фиолетовой группе. Сначала украинка Элина Свитолина, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, сыграет с пятой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп. Второй номер рейтинга WTA чешка Каролина Плишкова встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, у которой 4-я позиция в мировом рейтинге.

В Красной группе встречи второго тура прошли вчера. Голландская теннисистка Кики Бертенс (10-й номер рейтинга WTA), заменившая травмированную японку Наоми Осаку (3-й номер), переиграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти - 3:6, 6:4, 6:3, а швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7) победила чешку Петру Квитову (6) - 6:3, 1:6, 6:4.

Итоговый турнир WTA 2019 завершится 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.