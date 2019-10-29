Успевайте любить детей!

Источник материала: Ивьевский край

Полувековой золотой юбилей отметил ясли-сад №1 г. Ивье, уютно расположившийся почти в самом центре города, на улице 50 лет Октября. В минувшую пятницу состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате – 50- летию со дня его основания. Это солидный возраст для маленького детского учреждения.

















Юбилей — радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел длинный путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы, приобретения индивидуальности. Ни много ни мало, а 50 поколений выпускников за это время с любовью, лаской и вниманием «вырастили» и подготовили к успешному обучению в школе сотрудники яслей-сада.

Небольшая, но уютная территория приветливо встретила каждого, кто приехал поздравить детское дошкольное учреждение. Выпускники с особенным трепетом в душе поднимались по ступенькам, будто по тем своим первым ступенькам на пути к образованию. Как и 50 лет назад, ясли-сад №1 гостеприимно распахнул двери перед ветеранами, шефами, администрацией, представителями предприятий и организаций района, прибывшими на торжество в дом, где навсегда поселилось детство, с подарками и самыми теплыми пожеланиями.

По пути в актовый зал заглянули в группы. В каждой из них свое ощущение красоты и уюта. Чистота, почти домашняя обстановка, рациональность и продуманность присутствуют абсолютно везде и во всем. Во многом это заслуга заведующего детским садом №1 Людмилы Викторовны Деде.

Хозяйка первой поприветствовала гостей:

- Детский сад - это, прежде всего, дети. Сколько их выросло в этих добрых стенах?! Это родители. Это сотрудники. Наш девиз: «Принимаем с любовью – выпускаем с гордостью». Всегда помним, что каждый ребенок по-своему яркий.

Людмила Викторовна выразила благодарность за помощь и поддержку Ивьевскому районному исполнительному комитету во главе с Александром Ивановичем Булаком, отделу образования во главе с Еленой Николаевной Хомко, методическому кабинету в лице Татьяны Ивановны Шумаковой, Ивьевской районной ветеранской организации во главе с Иваном Станиславовичем Жиделем, всем ветеранам педагогического труда, благодаря которым «нужно было оттолкнуться и продолжать, а не начинать сначала».

Все выступающие отмечали высокий профессионализм работников детского сада, их чуткое отношение к детям, заботу, внимание, доброту и теплоту, индивидуальный подход к каждой семье.

Начальник отдела образования Елена Николаевна Хомко:

- Спасибо за работу, за терпение, за то, что родители стремятся определить своих детей именно в этот детский сад, а дети приходят сюда каждое утро и уходят домой вечером счастливые и довольные…

Начальник отдела образования зачитала «приветственный адрес» от председателя Ивьевского районного исполнительного комитета и вручила Л.В. Деде сертификат на сумму 1000 рублей для приобретения надворного оборудования.

Подарок от отдела образования – сертификат на приобретение мебели.

Е.Н. Хомко вручила также почетные грамоты заместителю заведующего по основной деятельности Т.И. Мазур и музыкальному руководителю учреждения О.М. Станчиц.

Свой юбилей ясли-сад встречал по-особенному. К праздничной дате готовились все - от мала до велика. Дети и воспитатели разучивали стихи, песни, танцы, украшали каждый уголок дошкольного учреждения, как и мир ребенка, в светлые, радостные тона.

Об истории яслей-сада, которая началась в 1969 году, его руководителях, воспитателях, воспитанниках, о далеком прошлом и дне сегодняшнем можно было подробно узнать, прокатившись на паровозике по «дороге жизни».

На первой станции «Точка отсчета. 60-70 гг.» рассматривали черно-белые фотографии ребятишек из далеких 60-70-ых годов, наслаждались инсценировкой «Милашки – неваляшки», пели советские песни.

На второй станции «Стабильность. 70-80 гг.» всех приветствовала в прошлом заведующий детским садом Ванда Даниловна Стукачева:

-Наш детский сад всегда был самым лучшим, а коллектив – самым работоспособным. Приятно, что мы опять собрались в этих стенах. Я счастлива, что руководила 25 лет коллективом добрых, грамотных, умных, мудрых людей, профессионалов своего дела, квалифицированных и ответственных специалистов. Спасибо им за терпение, отзывчивость, доброту. В этот день я испытываю гордость за то, что сделали когда-то мы, и восхищение современными грамотными педагогами и руководителями. От лица ветеранов выражаю им благодарность за возможность присутствовать на празднике и за теплый прием. Желаю дальнейшего процветания, успехов, стабильности, неугасаемой энергии, благополучия в семьях, здоровья. Детский сад – это семья, которая «сеет разумное, доброе, вечное». Помните об этом.

Зал овациями приветствовал тех, кто много лет подряд отдавал свои силы и старания ребятишкам, передавал знания и опыт, учил мудрости молодых коллег: Янину Францевну Станкевич, Нину Николаевну Пекин, Таисию Ивановну Бубен, Ларису Николаевну Шарейко, Ядвигу Геннадьевну Лескевич, Ядвигу Ипполитовну Грикень, Марию Устиновну Зенкевич, Аду Викторовну Касперович, Марию Брониславовну Горбач, Риту Николаевну Арико.

На третьей станции «Перестройка. 80-90 гг.» в качестве бывшего начальника отдела образования гостей встречал Иван Станиславович Жидель:

- Времена были трудные, но сообща мы всегда выполняли планы. А сегодня пришло время новые юбилеи встречать и детей индиго обучать…

Иван Станиславович вручил коллективу благодарственное письмо от Ивьевской районной ветеранской организации за уважение к ветеранам и ответственное отношение к работе.

На четвертой станции «Город-сад. 90-2000 гг.» подводили приятные итоги.

Шли годы… За это время - более 1,5 тыс. воспитанников, которые сегодня работают врачами, педагогами, инженерами. Интересным будет узнать, что в яслях-саду №1 г.Ивье работают бывшие воспитанники: Людмила Деде, Оксана Станчиц, Розалия Шабанович. Менялось и развивалось и само учреждение дошкольного образования: внутренний интерьер, материально-техническая база, спектр образовательных услуг. В настоящее время в яслях-саду №1 г.Ивье есть необходимые специалисты, в чьих заботливых руках находятся дети: воспитатели дошкольного образования, учитель-дефектолог, педагог -психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания. Все соответствует современным требованиям и приоритетам дошкольного образования. Неизменным остается лишь мастерство педагогов, забота обслуживающего персонала и тепло, с которым принимает дошкольное учреждение своих воспитанников.

Любое начинание всегда проходит здесь при поддержке родителей. Их добрые дела и поступки, внимание и поддержку отмечает коллектив яслей-сада. Многие из них приводят сюда вторых, третьих детей, а некоторые уже и внуков.

Юбилей – это настоящий праздник для большой семьи маленьких детей и мудрых взрослых, торжество, радость, веселье, которое разделили дочери и сыновья с мамами и папами; внуки и внучки – с бабушками и дедушками.

От имени родителей выступила Татьяна Курилова:

- Наша благодарность коллективу за старания, слаженную и плодотворную работу. Пусть дети приходят сюда с радостью, а вам пусть легко будет работать с маленькими проказниками.

Музыкальный подарок преподнесла семья Рынгель: бабушка, дедушка и внук. Пели народные песни и играли на музыкальных инструментах.

После пожелания семьи Рынгель: «Пусть легким будет сердце, а тяжелым кошелек» - слово держала председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Станислава Станиславовна Захар:

- Сегодня у вас торжественный день - золотой юбилей. Это целая эпоха. Это история. Детский сад – это не только умные, веселые, замечательные дети и болеющие душой за этих детей родители, это также работающие здесь творческие люди и умело руководящая коллективом администрация, это их добрые помощники: повара, уборщики, медсестра, завхоз… Именно сплоченный коллектив является основой эффективной работы, особенно если это касается маленьких детей.

Всем желаю здоровья, радости, улыбок. А приятный и нужный подарок - микроволновая печь. Пусть она положит начало для создания комнаты психологической разгрузки.

В завершение юбилейного вечера был раскрыт самый важный секрет яслей-сада: искренняя любовь к детям! Об этом - заключительная песня коллектива «Дом, что когда-то построил РОНО».

Сегодня мы по-новому взглянули на весело и беззаботно марширующих по территории яслей-сада, поющих и танцующих на сцене ребятишек, на звонкий детский смех и редкие слезы, заботливо утертые воспитателем. На ярко разукрашенном паровозике, пыхтящим паром прошлых побед и будущих свершений, с песнями прокатились в ставшие уже историей 60,70,80, 90-ые годы. Благодаря сотрудникам яслей-сада №1, которые наполнили будничный день всеми цветами радуги, дети на время забыли даже о мамах, а мамы – о ежедневных заботах.

Так давайте всем миром поздравим родителей, а также бывших и настоящих сотрудников, настоящих и будущих воспитанников с замечательным праздником – юбилейным днем рождения. Детскому саду - творческих успехов, вдохновения, процветания, движения вперед!

«Успевайте любить детей. Они так быстро растут».

И. Холяво

Фото С. Зенквича