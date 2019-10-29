Школьный юбилей. Все, что остается с человеком навсегда

Источник материала: Ивьевский край

Дружеские объятия, улыбки, радостные приветствия, сдержанные слезы ностальгии – все это можно было увидеть в фойе Липнишковского детского сада-средней школы перед началом большого торжества – 80-летнего юбилея учебного заведения, которое прошло в минувшую субботу. Конечно, не трудно было понять, что встречались со своими учителями, одноклассниками, встречались со своим детством и юностью выпускники школы, за плечами у которых немалый жизненный путь. Родная школа, любимые учителя, яркие и памятные эпизоды школьной жизни – все это остается с человеком навсегда. И от этого незримого света так тепло, так уютно и трогательно было в зале, что, казалось, время повернулось вспять.





















История и современность

Время и действительно смогли отмотать на 80 лет назад, в 1939 год, учащиеся и учителя школы, когда на сцену актового зала вышел руководитель польской власти маршалок Юзэф Пилсудский, на деньги которого в 1935-1936 годах была построена Липнишская школа. Он торжественно перерезал ленту и… перед глазами зрителей полетели все временные отрезки развития и становления учебного заведения, которые учащиеся смогли продемонстрировать в танцах, популярных в разные годы. К слову, если говорить об истории школы, то в годы войны школа не работала, на ее территории размещался немецкий гарнизон. Работы школы была обновлена в 1948 году. В 1949 был первый выпуск – 7 учащихся.

До 2003 года она располагалась в старом здании, построенном еще при польской власти. Новую, современную школу в Липнишках ввели в эксплуатацию в 2003 году. Строительство ее велось 11 лет. За это время строительный проект несколько раз замораживали. Не хватало денег. Но со школьным долгостроем решено было разобраться. Достраивали школу всей округой – учителя, ученики, родители.

За годы своего существования школа дала путевки в жизнь около 3 миллионов выпускникам, среди них около 140 получили золотые и серебряные медали. Об успехах Липнишковского д/с-СШ за восемь десятков лет можно говорить бесконечно. Возьмем только минувший учебный год. Завоевано 12 дипломов на 2-м этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, районной олимпиаде среди учащихся 4-6, II степени общего среднего образования, два победителя олимпиады по черчению приняли участие в 3-м этапе республиканской олимпиады.

В районном конкурсе исследовательских работ учащихся: два диплома І степени, диплом III степени, диплом III степени на межрегиональном конкурсе исследовательских работ (г .Слоним).

Шесть выпускников (66,7%) стали студентами высших учебных заведений Беларуси. Участники культурно-образовательного проекта «Великий мастер языка и стиля» отмечены благодарностью за вклад в укрепление российско-белорусского гуманитарного сотрудничества представительством Россотрудничества в Республике Беларусь.

Опыт воспитателя дошкольного образования был представлен на XVIII республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, организованной в рамках Года малой родины и отмечен дипломом ІІ степени главного управления Гродненского облисполкома.

В школе начата работа по реализации инновационного проекта Министерства образования Республики Беларусь “Внедрение модели формирования национально-культурной идентичности учащихся: интеграция учебной и внеучебной деятельности учреждения образования – социокультурного центра региона”.

В сентябре 2019 года приняли участие в конкурсе работ учащихся в рамках научно-практической конференции “Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч”, организованном Институтом истории НАН Беларуси, международным государственным экологическим институтом имени А.Д.Сахарова – диплом ІІ степени и благодарность дирекции Института истории НАН Беларуси за активную деятельность по популяризации историко-культурного наследия Ивьевского края и активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Стали победителями районной научно-практической конференции “Личность. Образование. Общество” и получили приглашение для участия в областной конференции.





















Восемь свечей в честь восьмидесятилетия

За восемьдесят лет школой руководители восемь директоров. Их имена вспомнили в юбилейный вечер: В. Наумов, Н. Пырх, И. Базык, Р. Ледокович, Т. Бородач. А. Бутько, Г. Могильницкий, Д. Милейко.

Уже 14 лету руля школьной бригантины стоит Инна Николаевна Мерова – опытный педагог и мудрый руководитель, которая тепло и сердечно поздравила всех присутствующих в зале с юбилейной датой и отметила, что вся жизнь человека, так или иначе связана со школой. И помнить себя человек начинает именно с первой школьной линейки. Самое первое, самое дорогое, самое памятное сердцу случается в школе. Школа открыла тысячи дорог перед своими выпускниками и показала одну. Естественно, особая гордость учебного заведения выпускники – люди разных профессий, которыми сегодня гордиться школа. Они, еще скажут свое веское слово. А пока Нина Николаевна зачитала приветственный адрес из Израиля, где теперь живет бывший директор школы Тамара Моисеевна Бородач. В нем такие простые и такие теплые воспоминания о школе, которую она называет своей самой первой и самой сильной любовью.

Поздравила школу с большим юбилеем от имени районной власти заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, которая вручила школе сертификат на 1000 рублей на приобретение спортивного инвентаря, наградила директора И. Мерову благодарностью районного исполнительного комитета многолетний плодотворный труд в системе образования района.

Начальник отдела образования Елена Николаевна Хомко, адресуя слова поздравления школе, наградила Почетными грамотами учителей учебного заведения Е. Скопчинскую и В. Окулича, а также подарила школе видеопроектор.

Пришла поздравить коллектив педагогов и учащихся с 80-летием председатель Липнишковского сельсовета Янина Владимировна Бузар, которая подчеркнула исключительное профессиональное мастерство учителей школы, позволяющее учащимся наравне с городскими школьниками поступать в высшие учебные заведения и показывать там высокий уровень знаний.

Подарки, цветы, добрые слова и пожелания принесли с собой на праздник руководители местных организаций и частные предприниматели, активно сотрудничающие с учебно-педагогическим комплексом: В. Песецкий, лесничий Липнишковского лесничества, ИП О. Дыль, А. Пекша, В. Козел и Н. Микулко.

И вот на сцене те, кто благодарен школе за путевку в жизнь, – ее выпускники. Своими волнующими, трогательными, искренними воспоминаниями делились : Станислав Тарашкевич, член Союза писателей России, номинант литературной премии «Наследие» в 2018 г., приехавший на юбилей школы из г. Калининграда; Елена Степанова, преподаватель кафедры социально- гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета; Андрей Гецевич, начальник отдела управления воспитательной работы, кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного университета им. Я. Купалы; Дмитрий Захаревич, заведующий тубдиспансера г. Лиды; Казимир Гецевич, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома; Владимир Аполэнис, директор Молодечненского государственного медицинского колледжа; Анна Науменко, преподаватель лицея №1 им. Пушкина г. Бреста; Иван Кильчевский, бывший учитель и выпускник школы.

Красивые и добрые слова говорили о своей школе ветераны педагогического труда и ныне работающие педагоги.

Интересный и интригующий сценарный ход мероприятия: зажжения восьми свечей в восьмидесятилетний юбилей: свечу детства зажигали первоклассники, свечу верности – директор школы, свечу поддержки – представители власти, сотрудничества – руководители организаций, надежды – бывшие выпускники, терпения – учителя, мудрости – ветераны педагогического труда, свеча памяти была зажжена в честь тех, кого у же нету в живых, но чьи старания на благо школы не остались незамеченными.

И вот кульминация: под фанфары выносят большой праздничный торт и задуваются все свечи…

Подготовка такого большого и яркого торжества, наполненного искрометными танцами, красивыми песнями, талантливыми инсценировками, вне всяких сомнений, большой труд. За кулисами остались ежедневные репетиции, переживания и волнения, бессонные ночи педагогов и учащихся. Но ответная реакция не заставила себя ждать: громкие аплодисменты и слова благодарности за прекрасный вечер.

… Юбилейные торжества завершились, а школа продолжает жить, и у нее впереди немало встреч, свершений и открытий, о которых мы обязательно узнаем!

































И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).