Михаил Захаров пришел на хоккей со спутницей и полугодовалой дочкой

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Матч посетил главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, который еще в сентябре также возглавлял «Юность», но затем сосредоточился на работе с национальной командой.





После скандального матча на посту тренера «Юности» Захарова сменил Макрицкий





На игру он пришел вместе со спутницей Мариной Ермолович и дочкой, которая родилась 30 марта этого года.





KP.BY , что Михаил хотел, чтобы родилась девочка: Марина рассказывала, что Михаил хотел, чтобы родилась девочка:





- Каждый раз, когда шли на узи, он мне говорил: «Если будет мальчик - пусть что-нибудь отрежут, переделают - нам нужна только девочка!» Хоккеистов хватает, будем теперь гимнасток растить. Ирина Юрьевна Лепарская, когда Мишу поздравляла, так сразу и сказала: «В три года жду на тренировке».