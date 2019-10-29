Предсказана новая смертельная угроза человечеству













"Лента.ру". Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пишет





Исследователи проанализировали данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год, охватывающие 80% населения Бразилии, а также о среднесуточных температурах.





Оказалось, что на каждый дополнительный один градус Цельсия в жаркое время года количество случаев попадания в больницы из-за недоедания возрастало на 2,5%. Эта связь была наиболее ощутимой для людей старше 80 лет и в возрасте от пяти до 19 лет.









Жаркая погода может способствовать недоеданию из-за снижения аппетита, отсутствия желания покупать продукты и готовить еду, ухудшения пищеварения за счет обострения заболеваний желудка и кишечника и нарушения терморегуляции. Всего около 15% случаев госпитализации из-за недостаточного питания связаны с высокой температурой воздуха.





По подсчетам ученых, изменение климата затруднит доступ к продовольствию по всему миру на 3,2% и приведет к смерти около 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.