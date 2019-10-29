Что не так с указаниями Лукашенко по уборке урожая

Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. В частности, он поручил к этому сроку окончательно убрать картофель и кукурузу на зерно.





«На следующей неделе у меня командировка очень важная на Ближний Восток. Я хотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств», – объяснил свое беспокойство Лукашенко.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, объясняется ли как-то срок 7 ноября сельскохозяйственной наукой. поинтересовался у экспертов, объясняется ли как-то срок 7 ноября сельскохозяйственной наукой.





«В этом вся командная экономика: наспех убираем лишь бы отчитаться»





Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков отметил: наукой конкретные даты уборки урожая, конечно, не оговариваются.





«Потому что каждый год разная погода. В один год можно пахать и до декабря, в другой – в ноябре уже лежит снег. Что касается, сегодняшней ситуации: да, сейчас есть возможность пахать, погода благоприятная. Но хороший хозяин уборку давно уже закончил. У него картофель уже в погребе, а зерно в амбаре», – сказал Лысенков.





По его мнению, причина указания руководителя Беларуси заключается в командной экономике. Лысенков привел доказательства ее неэффективности, прислав в редакцию сделанные им недавно фотографии с поля в Кореличском районе.













«Видимо, приказали спешно убрать поле с сахарной свеклой и посеять там озимые. В результате посеяли по неубранной свекле… В этом вся командная экономика: наспех убираем лишь бы отчитаться. А потом у нас удивляются: почему сахар дороже, чем в России. Да потому что с полей все собрать не можем», – отметил Лысенков.





После совещания у руководителя страны вице-премьер Владимир Дворник заявил, что по итогам года Беларусь рассчитывает экспортировать сельхозпродукции на $5,5 млрд., рост составит около 4%. Как бывший председатель колхоза оценивает эту цифру?





«Я считаю, есть потенциал расти более высокими темпами. Но мы упираемся в цену. Зарубежные покупатели не очень любят нашу продукцию, потому что она дорогая. А цена у нас такая высокая, потому что командная экономика. Вот приказали убрать поля до 7 ноября – а зачем такие руководители, которые без указания президента не знают, что надо убрать урожай?» – отметил Лысенков.





«Это колхозное разгильдяйство»





Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский поручение руководителя страны убрать поля до 7 ноября объяснил следующим.





«Это колхозное разгильдяйство. На местах отсутствует мотивация для ударного и своевременного труда. Все помешаны на том, чтобы получить 9,5 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы. Их не волнует ни качество и объемы кормов, ни здоровье животных, ни многое другое. Лишь бы получить объем зерновых и отрапортовать главе государства: смотри, какие мы молодцы», – считает Мигурский.





Поручения Лукашенко он рассматривает с нескольких сторон.





«Вроде бы Лукашенко и прав, толкая руководителей в спину. Но с другой стороны, это же он укоренил неэффективную систему. И теперь мы наблюдаем, как на местах исполняют доведенные указания, не просчитывая результаты. Сказал Лукашенко больше сеять кукурузу – моментальный прирост площадей по стране.





В общем, какие-то чудеса, которыми управляет один волшебник. Правда, в основном без рентабельности. Фермеры уже торгуют картошкой, а в колхозах еще капаются в земле», – сказал Мигурский.





Рост экспорта сельхозпродукции бывший председатель колхоза так же оценил неоднозначно.





«Конечно, прирост - это хорошо. Но, во-первых, эти 3-4-5%, на мой взгляд, несущественны. Сколько мы продаем в Китай сельхозпродукции? На 100 миллионов долларов. А Германия, где этим вопросом занимаются частные собственники, – на два миллиарда евро. Вот это масштабы.





Во-вторых, экспорт сельхозпродукции – очень тонкое дело. Нужно анализировать и анализировать, ведь по большому счету белорусское сельское хозяйство – это определенная социальная программа, отрасль во многом затратная», – отметил Мигурский.