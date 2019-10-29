|
Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации
Источник материала: Партизан
Белорусский филолог, переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский заявил, что покидает ПЕН-центр.
Соответствующее заявление Лявон Борщевский подал во время заседания Совета 29 октября. После этого в заседании участия он уже не принимал.
В комментарии
«Мое пребывание будет им портить принятие решений. А поскольку устав не предусматривает выхода из Совета, то я вышел из организации», – сказал он.
Также литератора обидело то, что ПЕН-центр не защитил его от резких высказываний оппонентов и критики касательно проведения им собрания 26 октября. Борщевский добавил, что «не может терпеть оскорбления». Вместе с тем, он не исключает возвращения в ПЕН, но произойти это может не ранее следующего собрания.
Исполнительный директор ПЕН-центра Татьяна Недбай рассказала
«Заявление будет рассмотрено примерно через 2 недели на следующем заседании Совета», – сказала Недбай.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский филолог, переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский заявил, что покидает ПЕН-центр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)