Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации

Соответствующее заявление Лявон Борщевский подал во время заседания Совета 29 октября. После этого в заседании участия он уже не принимал.





«Радио Свобода» Борщевский объяснил, что причиной стал уставный и общественно-политический аспект. Согласно уставу ПЕН, решения Совета должны приниматься консенсусом. В комментарииБорщевский объяснил, что причиной стал уставный и общественно-политический аспект. Согласно уставу ПЕН, решения Совета должны приниматься консенсусом.





«Мое пребывание будет им портить принятие решений. А поскольку устав не предусматривает выхода из Совета, то я вышел из организации», – сказал он.





Также литератора обидело то, что ПЕН-центр не защитил его от резких высказываний оппонентов и критики касательно проведения им собрания 26 октября. Борщевский добавил, что «не может терпеть оскорбления». Вместе с тем, он не исключает возвращения в ПЕН, но произойти это может не ранее следующего собрания.









belsat.eu , что Лявон Борщевский действительно подал заявление на выход из организации, но она его пока не приняла. Исполнительный директор ПЕН-центра Татьяна Недбай рассказала, что Лявон Борщевский действительно подал заявление на выход из организации, но она его пока не приняла.





«Заявление будет рассмотрено примерно через 2 недели на следующем заседании Совета», – сказала Недбай.