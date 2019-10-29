ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации

30.10.2019 14:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский филолог, переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский заявил, что покидает ПЕН-центр.

Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации
Соответствующее заявление Лявон Борщевский подал во время заседания Совета 29 октября. После этого в заседании участия он уже не принимал.

В комментарии «Радио Свобода» Борщевский объяснил, что причиной стал уставный и общественно-политический аспект. Согласно уставу ПЕН, решения Совета должны приниматься консенсусом.

«Мое пребывание будет им портить принятие решений. А поскольку устав не предусматривает выхода из Совета, то я вышел из организации», – сказал он.

Также литератора обидело то, что ПЕН-центр не защитил его от резких высказываний оппонентов и критики касательно проведения им собрания 26 октября. Борщевский добавил, что «не может терпеть оскорбления». Вместе с тем, он не исключает возвращения в ПЕН, но произойти это может не ранее следующего собрания.


Исполнительный директор ПЕН-центра Татьяна Недбай рассказала belsat.eu, что Лявон Борщевский действительно подал заявление на выход из организации, но она его пока не приняла.

«Заявление будет рассмотрено примерно через 2 недели на следующем заседании Совета», – сказала Недбай.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский филолог, переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский заявил, что покидает ПЕН-центр.
 
Новости дня
Новости разные
 
Корейцы наступают. В Минске появится новый автоцентр KIA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика