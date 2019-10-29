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Стало известно, как аль-Багдади удавалось скрываться

30.10.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями, скрываясь в деревне на северо-западе Сирии. Он также жил в большом доме, окруженном бетонными стенами.



В деревне Бариша на северо-западе Сирии местные жители знали главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади как торговца тканями. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah в среду, 30 октября.

Лидер террористической организации жил в большом доме, окруженном бетонными стенами, в 500 метрах от деревни Бариша.

"Там был большой дом, и человек, который там жил, был известен как торговец тканями по имени Абу Мухаммед Халяби (Abu Muhammad Halabi)", - заявил изданию один из местных жителей Абу Ахмед Бариша (Abu Ahmed Barisha). По его словам, соседи аль-Багдади считали его семью мигрантами.

По словам местного жителя, американские военнослужащие прибыли в деревню днем 27 октября. Крупномасштабная операция по ликвидации главаря ИГ продолжалась около четырех часов, и в результате многие дома в деревне были повреждены, отметил собеседник издания.


Как подчеркивает газета, дом, в котором жил с семьей аль-Багдади, был разрушен беспилотником.

Напомним, что ранее Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов ИГИЛ доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Позже также стало известно, что на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.
 
 
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Аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями, скрываясь в деревне на северо-западе Сирии. Он также жил в большом доме, окруженном бетонными стенами.
 
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