Константин Генич: уже пошатывается стул, на котором сидит Виктор Гончаренко, хотя мне кажется, что слишком много критики на него выливать не стоит









При всей моей симпатии к "Уфе" и Вадиму Евсееву, думаю, этот Кубок России для ЦСКА поважнее. Да, армейцы часто его выигрывали, но учитывая, что ЦСКА Гончаренко за последнее время никого не может обыграть и недавно с "Уфой" на выезде сыграл вничью, эта встреча важна.





ЦСКА и в гостях должен был побеждать "Уфу", но снова пропустил в концовке. Есть проблемы у ЦСКА: команда не держит темп все 90 минут. Может быть, это по молодости или из-за недостатка концентрации, но все это приводит к плачевным результатам. Проиграли так "Эспаньолу", "Ференцварошу", сейчас еще "Динамо". Уже пошатывается стул, на котором сидит Виктор Гончаренко, хотя мне кажется, что слишком много критики на него выливать не стоит.









Но это все лирика. ЦСКА играет дома. Учитывая, что здесь он давно никого не побеждал, ЦСКА очень важно выиграть, начать забивать. Как сказал Гончаренко, когда ты не уверен в себе, вот эти семиметровые ворота становятся совсем маленькими, как хоккейные. Влашич в них и с пенальти попасть не сумел. С пенальти у ЦСКА вообще проблемы — что у Влашича, что у Чалова. До этого вообще лучше не доводить.





Я думаю, ЦСКА должно прорвать в этом матче, как минимум дважды хозяева должны наказать "Уфу", — цитирует "Рейтинг Букмекеров".



