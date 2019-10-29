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Все посольства Израиля в мире закрылись

30.10.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени. Как сообщает The Times of Israel, это произошло из-за затяжного спора о финансировании.

Сообщения о закрытии опубликованы на страницах дипломатических представительств в соцсетях. «Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — указали в израильской миссии в России. На сайте посольства в Минске пока никакой информации нет.

Как сообщают СМИ, Минфин Израиля решил нарушить подписанные в июле договоренности и обязать людей соблюдать новые указания. При этом они «противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок», отмечается в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени. Как сообщает The Times of Israel, это произошло из-за...
 
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