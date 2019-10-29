Лукашенко - за палачей: Решение отмечать 7 ноября было верным









belta.by . Об этом Лукашенко сегодня заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает





По словам Лукашенко, сохранив "праздник", Беларусь продолжила традицию советских времен. "Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям (делать. - Прим. ред.)", - сказал он.





При этом страна не отказалась от своего исторического прошлого, не было в Беларуси, в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен.





"Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили", - сказал Лукашенко.









"Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего", - оправдывает советский террор Лукашенко.



