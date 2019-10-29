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Лукашенко - за палачей: Решение отмечать 7 ноября было верным

30.10.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко убежден, что принятое им в начале своего президентства решение отмечать начало кровавого террора, именуемого в СССР "днем октябрьской революции", было верным. Более того, он считает, что страна от этого только выиграла.



Об этом Лукашенко сегодня заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает belta.by.

По словам Лукашенко, сохранив "праздник", Беларусь продолжила традицию советских времен. "Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям (делать. - Прим. ред.)", - сказал он.

При этом страна не отказалась от своего исторического прошлого, не было в Беларуси, в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен. 

"Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили", - сказал Лукашенко.


"Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего", - оправдывает советский террор Лукашенко.

Прав историк Игорь Кузнецов, сказавший недавно, что мы до сих пор ходим по улицам, названным в честь наших палачей, потому что у нас и через почти 30 лет после развала СССР царствует большевистская идеология.
 
 
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Лукашенко убежден, что принятое им в начале своего президентства решение отмечать начало кровавого террора, именуемого в СССР "днем октябрьской революции", было...
 
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