Доллар немного сдал назад

С начала недели корзина валют подорожала на 0,61%, но это пока 0,04% ниже уровня начала октября.





Курс доллара опустился всего на 0,0011 рубля до 2,0544 BYN/USD, прервав серию из пяти последовательных повышений и покинув максимум за 19 дней. С начала месяца американец подешевел на 0,0218 BYN.





Курс евро вырос на 0,0057 рубля до 2,2840 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 48 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0032 BYN до 3,2188 BYN/100 RUB, покинув максимум за 32 дня.





Центробанк России

На Мосбирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос всего на 4 копейки 63,8734 российских рублей, курс евро поднялся на 23 копейки до 71,01 российских рублей.