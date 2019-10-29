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Шотландцы предлагают титул лорда или леди за покупку клочка земли

30.10.2019 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Собственный кусочек Шотландии" и титул лорда для мужчин, леди для женщин предлагает один из шотландских благотворительных фондов за приобретение участка земли в заповеднике округа Гленко.

Средства за покупку участка земли от 1 квадратного фута (0,09 кв. м) помогают организации сохранить дикую природу Шотландии. "Земля не может быть использована для каких-либо других целей кроме как для сохранения окружающей среды", - заверяют авторы проекта. Стоимость участков стартует с суммы, эквивалентной Br80. 

В зависимости от размера участка лорды и леди Гленко могут также получить "именное" дерево в заповеднике, членство в местном гольф-клубе, различные подарки. 

На данный момент сообщество, включающее в себя новопровозглашенную "знать", насчитывает уже свыше 100 тысяч членов.
 
 
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"Собственный кусочек Шотландии" и титул лорда для мужчин, леди для женщин предлагает один из шотландских благотворительных фондов за приобретение участка земли в...
 
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