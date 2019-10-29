Лукашенко планирует «прорубать окна» в Европу и «обмакнуть ноги» в Персидском заливе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что намерен посетить с визитом Австрию и Латвию, назвав это необходимостью «прорубать окна» в Европу, передает агентство БЕЛТА .

«Австрия, Латвия и другие страны – это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того – кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», – сказал белорусский лидер в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

По словам Лукашенко, «дело президента (со времен Петра I еще) – прорубить окно туда, куда мы считаем нужным». После этого следом пойдут те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее, подчеркнул президент, отметив, что в этом видит вою задачу.

«Порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь», – добавил глава государства.

Также Лукашенко рассказал, что собирается с визитом в ОАЭ, для того чтобы поработать и на несколько дней «отойти от повседневной жизни».

«Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот (Персидский – прим.ред) залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей», - заявил глава государства.

По словам президента, Беларуси удалось выстроить хорошие отношения с ОАЭ. Он напомнил, что в сентябре Беларусь с визитом посещал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Руководство ОАЭ предложило инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции.

После визита в ОАЭ у Лукашенко запланирован ряд мероприятий различного характера. Президент признался, что хотел бы «побывать в отпуске, как все». «Полноценный отпуск - хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», - указал президент.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси провел переговоры в Минске с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем.