Английский для путешествий: лайфхаки от экспертов

Источник материала: Аргументы и факты

Более 70% опрошенных молодежи и среднего возраста изучают иностранный язык для того, чтобы «свободно общаться с иностранцами во время путешествий по миру». Такие данные опроса Школы иностранных языков Underground Language Club (ULC), проведенного среди учеников в Минске.

С каким уровнем английского можно смело отправляться в путешествие? Сколько времени нужно затратить на подготовку? Девайсы или карманные переводчики? Эксперт Школы ULC Екатерина Гражевская и путешественник со стажем – Виталий Артист, лидер и фронтмен коллектива «БезБилета», – делятся своими знаниями и опытом.

Екатерина Гражевская, руководитель учебно-методического отдела Школы иностранных языков ULC (Минск):





Начнем с постановки цели – это главное для успешного изучения языка.

3 основные причины, зачем нужно знание английского в путешествиях:

1. Экономия. Самостоятельная подготовка поездки – от покупки билетов, заказа гостиницы, до составления плана достопримечательностей – значительно экономит бюджет.

2. Безопасность и ориентация. Заблудились? Надо вызвать доктора? Не зря английский считается международным языком. Практически везде можно найти понимающего или говорящего на английском. А в большинстве стран указатели в аэропортах, на вокзалах и в туристических районах дублируются на английском.

3. Уверенность в себе. Коммуникация без стеснения – отличная возможность познавать этот мир!

Итак, через месяц-другой планируете в путешествие? Конкретная достижимая цель поставлена. Теперь дело за малым – за подготовкой.

Языковой уровень

Многие думают, что для свободных путешествий необходимо очень хорошо владеть иностранным. В действительности, для начала поездки достаточно элементарного знания языка (владения на уровне Elementary).

Главное – снять «языковой барьер», избавиться от стеснения, «разговориться».

Лайфхаки для тех, кто ещё не говорит на английском

1. Выучите типичные фразы, которые точно понадобятся в путешествии.

Стандартный набор фраз, которые помогут: купить, спросить дорогу, заказать, переспросить и просто что-то попросить. Мы специально подготовили для вас список из ТОП-15 фраз (читайте его в конце текста).

2. Заведите карманный словарик.

Современные туристы привыкли полагаться на разнообразные девайсы и онлайн-сервисы, в том числе и приложения для перевода. Однако может случиться, что интернет будет недоступен или телефон разрядится. Всем своим студентам мы советуем приобрести или сделать свой собственный небольшой карманный словарик (pocket dictionary) и во время путешествия носить его с собой. И прямо во время путешествий в него можно добавлять новые фразы. Ещё один лайфхак: когда вы что-то записываете рукой, это лучше запоминается вашим мозгом!

3. Заранее снимите «языковой барьер».

До поездки найдите собеседника с достойным языковым уровнем, чтобы просто «разговориться». Можно посетить пару встреч Conversation Club (разговорных клубов).



Welcome to Malta!, или Можно ли заговорить по-английски за две недели Подробнее

Лайфхаки для тех, кто уже говорит, но хочет улучшить язык

1. Пройдите интенсивный курс.

Для тех, кто намерен очень активно общаться во время путешествия, кому действительно нужно подготовить себя к серьезной языковой нагрузке, разработаны специальные программы. Например, в нашей Школе ULC есть интенсив: в течение 3 месяцев занятий, занимаясь 3 раза в неделю, можно качественно подготовиться и к активному общению с иностранцами, и к любой ситуации, которая может произойти в путешествии/командировке.

2. Поиграйте в иностранца.

Во время путешествия запретите себе разговаривать на родном языке, даже если ваш собеседник его понимает. Например, в турецком отеле говорите с персоналом только по-английски, даже если окружающие поняли бы вас и по-русски.

3. Впитывайте как губка (absorb like a sponge).

Если вы хотите использовать путешествие, чтобы улучшить свой уровень владения языком, то постарайтесь окунуться в окружающую атмосферу по максимуму. Слушайте чужую речь, отмечайте разницу в акцентах и произношении, смотрите вокруг, изучайте вывески на улицах. Впитывайте все, что только можно увести в качестве вокабулярных сувениров из иноязычной страны.

Последний совет для всех: расслабьтесь и путешествуйте по миру!

Во время путешествия (особенно по неанглоязычным странам) важно понимать, что для местных жителей английский – настолько же неродной язык, как и для вас. Это значит, что вы находитесь в совершенно равнозначной позиции и стеснению не может быть места. Даже если вы приехали в Лондон, говорите – англичанам будет приятно, что вы пробуете говорить на их языке, а не прибегаете к помощи разнообразных девайсов-переводчиков, которые лишают общение эмоций, живости и искренности.

Виталий Артист, лидер и фронтмен коллектива «БезБилета», путешественник со стажем (посетил около 35 стран), студент Школы иностранных языков Underground Language Club.





- Впервые я уехал с группой «БезБилета» на фестиваль в Италию, когда мой уровень английского состоял из слов «hello – goodbye». Минимально ориентироваться в азах языка я как раз и научился в своих многочисленных поездках.

Лайфхак №1: Полагаю, лучший способ выучить английский – это оказаться на полгода в Англии в ситуации «выучить язык и выжить или умереть».

Лайфхак №2. Мой личный опыт показывает, что успех в изучении языка приходит только после четкого осознания потребности и формирования внутреннего запроса.

У меня в запасе есть ещё и менее радикальный, чем в лайфхаке №1, вместе с тем более приятный и растянутый во времени способ:

Лайфхак №3 Учеба у профессионалов в Школе иностранных языков.

Мне трудно усидеть на одном месте, поэтому все предыдущие мои инициативы по изучению английского не продолжались дольше пары недель. Пока я не подобрал подходящую под свои требования Школу, которая оказалась настоящим хабом иностранных языков. Для меня важно, когда преподаватели ориентируются на актуальные запросы студента и есть практика с непосредственно носителями языка из англоговорящих стран.





Я начинал с первого уровня «Elementary» и в данный момент перешел уже на «Pre Intermediate». Групповые занятия я усиливаю индивидуальной практикой с преподавателем. Да, это большой труд! Но результат стоит вложенных усилий.

Лайфхак №4. Окружите себя иностранным.

Я люблю слушать BBC radio, когда нахожусь за рулем. Смотрю фильмы, сериалы на английском. И практикуюсь в любой поездке!

Знание английского делает меня счастливым. И открывает мне мир заново – ведь из общения с другими людьми в основном и состоит наша жизнь.

ТОП-15 фраз для успешного начала путешествия от Школы иностранных языков ULC:

Can you help me? — Не могли бы вы мне помочь?

How much is this? — Сколько это стоит?

Where is… the bathroom, restaurant, museum, hotel, beach, embassy — Где находится… туалет, ресторан, музей, гостиница, пляж, посольство?

Drive me to this address/to the airport/hotel/city centre – Отвезите меня по этому адресу/в аэропорт/отель/центр города

What time is it? — Который час?

Where can I buy…? — Где я могу купить…?

I’ll take it. Where can I pay? — Я возьму это. Где оплачивать?

Could I have the bill? – Принесите мне счет, пожалуйста

Can I pay by credit-card/in cash? — Могу я оплатить пластиковой картой/наличными?

Excuse me, where can I get a taxi? — Простите, где здесь такси?

I want to book a room. — Я хочу забронировать номер.

What sights are worth seeing here? – Что стоит посмотреть здесь?

Could you place it on the map? – Покажите это место на карте, пожалуйста

My wallet/bag was stolen – У меня украли кошелек/сумку

I need a doctor. My head/arm/leg hurts – Мне нужен врач. У меня болит голова, рука, нога.